Dos hombres de 31 y 39 años fueron aprehendidos durante la mañana de este domingo luego de que efectivos policiales los encontraran trasladando un bolso con prendas de vestir nuevas cuya procedencia no pudieron acreditar.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 6.30 en calle Juan Lapalma, a pocos metros de Primera Junta. Personal de Comisaría Tercera advirtió la situación y solicitó la intervención de Comisaría Cuarta, por corresponder la jurisdicción.

Tras identificar a los involucrados y constatar que transportaban varias prendas nuevas, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de turno. Desde ese organismo se dispuso el traslado de ambos hombres a la Jefatura Departamental en calidad de aprehendidos por el supuesto delito de establecer la real procedencia y propiedad de los elementos.

Además, la Policía secuestró la indumentaria para avanzar con las actuaciones y determinar su origen.

El procedimiento contó con la supervisión del subjefe departamental.