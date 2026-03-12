Interceptaron un camión que transportaba una gran cantidad de envases vacíos de agroquímicos en el Túnel Subfluvial, que une Paraná con Santa Fe. El operativo estuvo a cargo del personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.

Según se informó a AHORA, el procedimiento se realizó sobre un vehículo de carga Volkswagen modelo 652 Delivery 11.180, con dominio AD725IU.

Al realizar la inspección de la caja, los efectivos constataron que el transporte cargaba un total de 147 envases de productos fitosanitarios vacíos.

Infracción a la Ley de Fitosanitarios

La carga fue retenida por encontrarse en infracción a la Ley Nacional N° 27.279, que regula el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Esta normativa establece protocolos estrictos para el traslado, acopio y disposición final de estos elementos, considerados residuos de manejo especial debido a su potencial toxicidad.

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata al personal de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, organismo encargado de labrar las actas correspondientes y determinar el destino seguro de los recipientes para evitar riesgos ambientales o de salud pública.