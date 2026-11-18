Un procedimiento realizado este miércoles por la tarde en zona rural de Gualeguaychú terminó con el secuestro de cuatro armas de fuego de grueso calibre y actuaciones judiciales contra tres hombres por tenencia ilegal e infracción a la Ley Provincial de Caza.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 14 en Costa Uruguay Sur, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales —a través de la Brigada Arroyo El Cura— detuvieron la marcha de dos camionetas para un control de rutina.

En el primer vehículo, una Ford Ranger conducida por un hombre de 61 años, los uniformados hallaron dos escopetas: una calibre 12 marca Rossi y otra calibre 16 sin marca ni numeración visible. En tanto, en una Ford F-100 en la que se desplazaban otros dos sujetos de 30 y 42 años —todos con domicilio en Gualeguaychú—, se encontraron dos carabinas de repetición marca Savage calibre .308 equipadas con miras telescópicas, junto a unos 30 kilogramos de carne despostada perteneciente a un ejemplar de ciervo axis.

Al solicitarles los papeles correspondientes, ninguno de los involucrados pudo acreditar la tenencia legal del armamento ni contaba con licencias o permisos habilitantes para la actividad cinegética.

Informado de la situación, el fiscal en turno, Fernando Ochoa, dispuso el formal secuestro de las cuatro armas de fuego y el inicio de una causa por supuesta infracción al artículo 189 bis del Código Penal. Paralelamente, la policía rural labró las actas de rigor por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, procediéndose sin el decomiso de la carne hallada.

Fuente: AHORA