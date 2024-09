Tras haber amenazado y retenido a sus compañeros de clase, un alumno del curso de ingreso de la Universidad de La Matanza (UNLaM) fue demorado.

El joven, aspirante a la carrera de Medicina, había advertido que planeaba ir armado al establecimiento. Todo comenzó a través de un grupo de WhatsApp que comparten los estudiantes que asisten a la misma materia.

“Mañana viene uno de mis amigos al aula, cómprenle muchos chicles pedazos de gatos. Van a caer uno por uno manga de giles”, escribió.

Luego, sin permitir que algún otro estudiante esbozara algún otro comentario, lanzó la impactante amenaza: “Mañana, y todas las clases, voy a llevar una pistola al aula y al primero que se ponga hablar le pego un tiro y lo mato”.

“Manga de negros, put.. de mierda. Hijos de re mil put.. HDP”, agregó en mayúsculas. Los jóvenes eligieron no prestarle atención a las agresiones y hasta uno de ellos se animó a pedirle al administrador del grupo que lo eliminara.

Los estudiantes creyeron que se podrían tratar de simples amenazas virtuales, pero el martes el agresor asistió a clases y compartió una de las materias junto a los alumnos que había amenazada por WhatsApp. Fue por este motivo que tuvo que tomar intervención en el caso la Policía Federal, que luego de unos minutos lo identificó.

Desde la casa de estudios aclararon que el estudiante no estaba armado. “Ante las múltiples versiones divulgadas, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) desmiente que un aspirante del curso de ingreso fue con un arma y amenazó a sus compañeros en el aula. El mensaje que se muestra en la captura de pantalla que está circulando existió, pero no hubo arma ni detenido alguno. La amenaza exhibida se dio en un grupo de WhatsApp de ingresantes, que no pertenece a las redes oficiales de comunicación de la UNLaM”, indicaron en un comunicado desde la universidad.

“La Universidad constató que no se tiene la certeza de que el número de teléfono del joven señalado en las fotos viralizadas se corresponda con el de la captura del chat en cuestión. La Universidad, a través de su Secretaría General, recibió y contuvo a docentes y aspirantes del curso. En esa línea, se procedió, de forma conjunta con el personal de seguridad, a identificar a la persona que envió la mencionada amenaza por WhatsApp y realizar la denuncia correspondiente ante la Policía Federal”, agregaron.