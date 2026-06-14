Personal de la Comisaría de Enrique Carbó secuestró armas de fuego, municiones y otros elementos de caza durante un operativo de control vehicular realizado en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 16.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 6,5, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil afectado al servicio de remís de la ciudad de Gualeguay, en el que se trasladaban dos hombres de 49 y 37 años.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron dos rifles calibre .22, cartuchería, cuchillos, linternas y otros elementos utilizados para la actividad cinegética. Además, hallaron un ejemplar de ciervo ya faenado.

Al verificar la documentación de las armas, constataron que una de ellas carecía de la documentación exigida por la normativa vigente.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal auxiliar de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que contempla delitos vinculados a la tenencia y portación irregular de armas de fuego, además de actuaciones por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4841.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró las armas, la cartuchería y los demás elementos relacionados con la actividad de caza, mientras que los dos involucrados quedaron supeditados a la causa judicial.