Interna en el PJ, cruces con la oposición y elecciones: "Mi único gran sueño sería..."

En primer lugar, el intendente se refirió a la relación entre los integrantes de su gobierno y las presuntas diferencias tras la ordenanza de Parque del Sol. "Yo quería que se aprobara porque es un paso ineludible en el aumento del patrimonio público", afirmó, y añadió que "yo tengo voces en desacuerdo todos los días en mi equipo, yo no obligué a nadie, no digo o votas esto o me traes la renuncia, yo respeto".

"Hay nuevos actores y responsabilidades y lo vamos construyendo, cada uno sabe que es un pequeño engranaje en una gran maquinaria, nadie es Messi acá, todos tiramos para adelante el proyecto", planteó el líder del PJ, y destacó que "hoy hay el tripe de obras en marcha que en los 4 años anteriores".

"Pareciera que tienen una varita mágica"

Luego, acerca del proyecto que presentó Juntos por el Cambio de una reducción del sueldo de la planta política del 20% y la eximición de tasas al comercio, el presidente municipal afirmó que "me parece una demagogia absoluta", y argumentó que "además la idea principal ya la votamos, ya implementamos la eximición de las tasas y los microcréditos".

También aseveró que "la oposición reclama todo" y que "siempre respeto lo que dicen todos, yo disputo en base a defender ideas y en lo que podemos hacer nosotros, no hablo de los demás".

piaggio 2.jpg

En ese sentido, sostuvo que "si hacer honor al trabajo es escribir comunicados siempre con ironía y denostándonos… poner un título de que en la pandemia tenemos un aplazo es posicionarse en un lugar que no le ha dado la gente, hace dos años la gente los puso en el lugar y la proporción en lo que los quería, pero pareciera que tienen una varita mágica en donde determinan todo lo que está bien y lo que hacemos nosotros todo está mal, por suerte después la realidad pone las cosas en su lugar".

"Mi único gran deseo sería seguir profundizando nuestro proyecto"

Consultado sobre si participarán en las elecciones de este año, el intendente aseveró que "siempre vamos a estar", opinó que "hay que ver como se disputa la correlación de fuerzas entre los diferentes partidos", aunque aclaró que "hoy nadie está pensando en esto en el ámbito local, estamos todos en el día a día para perfeccionar nuestra gestión".

Pensando en el 2023, aseguró que "los que más me conocen saben que tengo una personalidad de ir para adelante, mi único gran sueño sería seguir profundizando nuestro proyecto y seguir haciéndolo crecer a nivel provincial".

Dónde voy a estar yo no lo sé

Con respecto a si será candidato a gobernador, respondió que "dónde voy a estar yo no lo sé", y agregó que "yo elegí vivir en Gualeguaychú y no tengo deseo de irme a otra parte, me es muy difícil verme en otro lugar, pero todos estamos trabajando en seguir construyendo nuestro proyecto", finalizó.