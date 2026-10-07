Volvieron a encontrarse en público y rodeados de empresarios. Ambos atraviesan el peor momento de su relación con Javier Milei y agitan la posibilidad de construir una alternativa politica a La Libertad Avanza en 2027. Patricia Bullrich y Mauricio Macri compartieron este martes un ceremonia de entrega de premios en la Bolsa de Comercio y pusieron, una vez más, en alerta a la Casa Rosada.

La senadora y el expresidente acompañaron la 21ª edición del reconocimiento a las mayores empresas del país organizado por la editorial de Jorge Fontevecchia y volvieron a alentar los rumores de la posibilidad de una nueva confluencia política. Ambos coinciden en sus movimientos pendulantes frente al Gobierno, reclamaron la salida de Manuel Adorni, criticaron la falta de institucionalidad, y advirtieron que con el orden macroeconómico no alcanza para que los efectos del plan de Gobierno mejoren la calidad de vida de los argentinos. qué postura tomaría ante un posible conflicto militar.

El reclamo de Mauricio Macri

“Qué lindo sería que lleguemos finalmente a establecer reglas de juego transparentes, claras, que favorezcan la competencia y que el empresario se concentre solamente en ver cómo es más productivo, más competitivo, cómo crece”, fue el reclamo de Macri anoche ante el circulo rojo. Y acto seguido, advirtió que todavía se necesita “más institucionalidad” y “más infraestructura”.

Que las dos figuras del PRO, su actual jefe y la ex candidata presidencial, coincidieran en un salón de empresarios, en plena tensión con el oficialismo, no pasó inadvertido en Balcarce 50. Allí la desconfianza hacia Bullrich ya es un dato de la política cotidiana. La jefa del bloque libertario se encargó de marcar distancia de varias decisiones del Gobierno, y Karina Milei guarda profunda desconfianza hacia ella por esos movimientos. La mesa política de los martes, que el oficialismo repite en la Casa Rosada, volvió a ser el termómetro de esa relación tóxica.

Desde el entorno del expresidente admiten que Macri retomó el contacto con Bullrich vía WhatsApp luego del encuentro entre ambos a fines de abril en Parque Norte en la cena anual de la Fundación Libertad. A partir de ese evento, las críticas de la exministra a la gestión de Milei fueron en aumento.

Patricia Bullrich marcó sus diferencias con el Ejecutivo por el capítulo discapacidad del Presupuesto 2027. Mariano Fuchila

Otra estocada de Patricia Bullrich

El último capítulo fue el DNU 70/2023. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la ley de Tierras dispuesta por el decreto, la senadora calificó de "apresurado" haber llevado ese capítulo a una ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por Federico Sturzenegger. Advirtió que el oficialismo iba contra sus propios actos y admitió que existe la posibilidad de que la oposición voltee el decreto. El tema es sensible porque el Senado ya lo rechazó en marzo de 2024 y la oposición en Diputados ya convocó a una sesión especial.

Las diferencias con el programa económico vienen de antes. Bullrich dijo que el nuevo recorte en discapacidad del Presupuesto 2027 no se había analizado en la mesa política, y Diego Santilli la cruzó en público. En la Casa Rosada reconocieron "fallos en la comunicación" con el Ministerio de Economía, pero no le perdonan que repita que los votos no están para eliminar las PASO, la reforma que más desvela a Karina Milei.

El problema para el Gobierno radica en el esquema de toma de decisiones y en el rechazo de Javier Milei a asumir la jefatura política de LLA, que delega en su hermana. Un integrante del bloque oficialista lo resumió así: "los aliados confían más en Bullrich que en el resto". En ese contexto, la foto con Macri, que también critica la ausencia de un "plan de Gobierno", suma más nafta al incendio de la interna libertaria.

La aclaración de Adrián Ravier

En ese contexto, el vocero Adrián Ravier tuvo que salir a despejar los rumores de una posible ruptura entre los hermanos Milei y Bullrich. “Los liberales no somos manada. Puede haber diferencias de algún enfoque en algún tema puntual, pero en la reunión de gabinete, en la que participamos varios y también Patricia Bullrich, hay un apoyo total al presidente en continuar él liderando su proyecto”, aseguró este martes por la mañana Ravier en su conferencia de prensa.

“Por supuesto, su proyecto es de todo un gobierno, pero él es el líder de este proyecto con enormes resultados y entendemos que nadie mejor que él puede expresar las ideas de la libertad que nos representan. Después puede haber diferencias de opinión sobre cualquier tema. Puede pasar con un ministro puntual, puede pasar con una senadora, puede pasar con algún diputado y no pasa nada”, agregó el portavoz.

Es que Bullrich se niega a admitir de manera explícita su apoyo a una reelección de Milei el próximo año al sostener de manera elíptica que lo importante es la reelección "del proyecto". En línea con el mismo tema, Ravier sostuvo: “Yo sé que dentro del periodismo, por ahí, es nota encontrar diferencias y plantear divisiones y demás, pero Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto. Lo ha planteado en reuniones de Gabinete, lo ha planteado ante la prensa también y, en todo caso, si tiene aspiraciones políticas, que también las ha planteado en algún momento a futuro, está muy bien, porque ha hecho una carrera política que todos admiramos. Pero creo que sigue apoyando la idea de que Javier Milei sea quien busque la reelección en 2027”.