Cuatro chicos de 8, 6, 4 y 3 años fueron rescatados de un infierno este miércoles en la ciudad de Bahía Blanca gracias a la intervención de los vecinos, que denunciaron a los padres por maltrato infantil y abandono de persona.

Golpes, un cuadro avanzado de deshidratación, diarrea y severas dificultades para respirar son algunos de los síntomas que presentaban las víctimas cuando el personal de la Dirección de Servicio Social de la comuna se presentó en la casa de Villa Delfina, apenas una pequeña muestra de las condiciones en las que vivían.

“A los nenes los vienen golpeando desde siempre. Todo lo peor le pasa a estos nenes. Ayer estaba escuchando lo que le hacían a las criaturas, no los dejaban ir al baño como castigo, por cualquier cosa los castigaban”, describió a La Brújula 24, Juan, uno de los vecinos que denunció la situación.



La casa del horror, en Villa Delfina. (Foto: La Brújula 24).





De acuerdo al relato del hombre, la paliza que recibieron los menores la noche anterior al rescate fue especialmente cruel. “Primero metió al varón en agua helada, tenía los labios morados cuando cayó la policía, los otros también. Todos los días era una tortura tras otra. Si no venía la policía iba a ir a romperle la puerta. Le decía a la nena que se comiera la caca, por eso le encontraron excremento en la boca”.

La esposa de Juan fue una de las personas que se comunicó con el 911 al escuchar los gritos de los hermanitos, y subrayó consternada que “jamás oyó a la madre protegiendo a los nenes, al contrario, era como que alentaba al padre por la paliza que les estaba dando”.



Sobre la pareja ahora detenida en particular, el vecino señaló que “no hablaban con nadie ni saludaban a nadie en el barrio. Era como que no querían que nadie se meta en su casa”. En las últimas horas, ambos fueron imputados por la Justicia por el delito de abandono de persona.

En tanto, los cuatro menores se encuentran internados - dos de ellos en muy grave estado, con asistencia mecánica respiratoria – en el Hospital Municipal.