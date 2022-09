El 28 de abril de 2021, Esteban Bullrich, ex senador de Juntos por el Cambio y ex ministro de Educación bajo la presidencia de Mauricio Macri, confirmó que le habían diagnosticado Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En diciembre, decidió renunciar a su banca en el Senado de la Nación por un agravamiento de la enfermedad.

En aquel momento, se vivieron momentos de emoción en la Cámara Alta durante su despedida. Tras el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, pidió que Bullrich continúe en la Cámara Alta. "Yo quiero hacer una propuesta inusual. Nosotros no queremos que se vaya Esteban del Senado”, afirmó.

Y cerró: “Creemos que hay forma de que él pueda seguir trabajando desde su casa porque lo hemos hecho en tiempos de pandemia. Lo hemos hecho con un sistema remoto, con la ayuda de María Eugenia él puede seguir trabajando. Esperamos su recuperación, porque puede producirse eso, por la fe que él tiene. Así que yo propongo que reconsideremos el tema".

En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, dijo en ese momento: "Si el senador quiere y puede seguir trabajando de su casa en forma remota, como lo hemos hecho durante un año y medio, yo personalmente como presidenta no tengo ninguna objeción". Pero Bullrich ya había tomado su decisión: "Agradezco esto pero lo he meditado mucho, es una decisión que tomé con mi familia y es la mejor".

Desde entonces, el rol político de Bullrich estuvo expuesto desde sus redes sociales, donde apoyó las decisiones de Juntos por el Cambio. Además, se lo vio en el programa La Voz, adonde su hija Margarita. Ahí también se lo vio muy emocionado durante la participación de la joven.

Hoy, en horas de la tarde, y después de varios rumores, se confirmó que el ex senador fue internado en el Hospital Austral. A través de un parte médico, el nosocomio afirmó: “En el día de la fecha, el paciente Esteban Bullrich ingresó a las 16 al Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria. En conjunto con su equipo médico de cabecera, se decidió ingresarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica”. Y sumaron: “El paciente se encuentra estable, sedado e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones”.

En su última entrevista, en TN, Bullrich había dicho: “Cuando me dijeron que tenía esta enfermedad, aunque al principio me enojé con Dios porque no entendía por qué me había tocado, supe aprender a enfocarme en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Rápidamente, di vuelta la pregunta y la convertí en “¿para qué?” y ahí sos vos el que te tenés que poner a encontrar el sentido de lo que te pasa”.

También dijo sobre su esposa: “María Eugenia es la mejor decisión que tomé en mi vida, es mi antena al cielo y mi cable a tierra, es todo, es amor puro, una santa en el sentido más espiritual posible”. Y finalizó: “La enfermedad me regaló sensibilidad a montones, pero no está mal llorar, menos pensando en el amor de tu vida”.