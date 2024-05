La situación no es buena, el estado de Antonio no es buena y hay preocupación", expresó el periodista Carlos Monti en su programa de televisión Entrometidos y dejó a todos en shock con la noticia sobre el gran actor Antonio Gasalla.

Lo que trascendió es que Gasalla está internado en el sanatorio Otamendi. "Está internado muy grave", confirmaron desde TN Show. Monti también explicó: "Hay mucha preocupación por la salud de Antonio. Él ya venía con algunas complicaciones, se encuentra internado en estado crítico. Más no podemos decir, porque no sabemos", confesó.

El periodista reconoció que no hay mucho más para decir con respecto a la salud de uno de los actores más queridos de Argentina pero que sus fuentes de información provienen del mismísimo sanatorio Otamendi: "Gasalla se encuentra con problemas de salud desde hace algún tiempo y se encuentra internado".

"Según nos dicen, su estado es crítico", dijo el periodista que añadió: "Está siendo acompañado por su familia, que es muy chiquita. Está integrada por Carlos, su hermano; su cuñada y creo está al tanto de todo esto Marcelo Polino".

Si bien la información no es certera, se sabe que entre Gasalla y Polino existe una relación de amigos-hermanos y es quien visita asiduamente a quien ahora está internado.

Monti contó que hace pocos días habló con Polino y le contó una triste situación: "A Polino ya no lo reconocía, por lo cual estamos hablando de una situación muy complicada con el querido Antonio". Además amplió: "La situación es crítica".

Lo último que se supo sobre Gasalla

Las novedades sobre la salud del actor de "Esperando la Carroza" las trajo su hermano Carlos que contó a Socios del Espectáculo: "Antonio está bien, está muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular".

Además, Carlos contó: "Hemos podido sacarlo a flote. Está bien. Tiene algunos problemitas también orgánicos, pero los está superando (...) No hay otro remedio que atenderlo muy bien y llevar adelante la situación".

En esa oportunidad, el hermano de Antonio Gasalla contó un poco de la intimidad del actor: "No hay que olvidarse que Antonio tenía una vida muy particular. Vivía solo, con un carácter bravo que tenía. Y nosotros no tenemos más que acompañar. Pero todo lo demás, inclusive la parte económica, está todo bajo un juzgado. Y la familia obedece a las órdenes que nos da el juez".