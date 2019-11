Internaron a Jorge Lanata por una fractura en una vértebra lumbar

“Se planificó su internación en rehabilitación multidsciplinaria con la participación del Departamento de Neurocirugía y Cirugía de Columna para evaluación de la fractura, alivio del dolor lumbar, fortalecimiento muscular y mejora de capacidad funcional motora en miembros inferiores”, indicó el comunicado difundido por Fleni. “En lo que respecta a su cuadro clínico general, se trabajará en conjunto con su equipo médico de cabecera liderado por el Dr. Pablo M. Raffaele”, agregó.

Con esta última internación, el periodista Jorge Lanata lleva sumadas cinco en lo que va del año. El inicio del 2019 fue internado durante 15 días por una gastroenteritis. Después vinieron otros virus (conjuntivitis y gripe A) y, en el último mes, sufrió tres caídas que fueron determinantes para que decidiera frenar en su actividad laboral.

Lanata

En radio Mitre, el periodista Diego Leuco había contado esta mañana: “La última vez que se cayó en la radio se lastimó una vértebra y todos sabemos que eso es complicado, por lo que tuvo que hacer reposo absoluto durante más o menos un mes”. Y continuó: “Está en la Fleni, que es uno de los mejores lugares para recuperar la tonicidad”.

El conductor se había caído en los pasillos de la radio a fines de septiembre, tras lo cual debió dejar los ciclos Lanata sin filtro (Mitre), Periodismo Para Todos (El Trece) y Hora 25 (TN). “La gente me dice que me cuide, es muy cálido e íntimo que me digan que rezan por mí. Todo el tiempo en la calle me dicen ‘cuidate’, y les quiero decir que les voy a hacer caso, estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas”, había explicado en un video que se publicó en sus redes sociales.

Recordemos que en el 2017 tuvo el primer trasplante de riñón, al año siguiente el segundo, en una operación inédita en la cual participaron cuatro personas, fue lo que se dio en llamar un trasplante cruzado. Y luego vivió otros episodios que lo tuvieron internado en varias oportunidades. La salud del periodista fue su peor enemigo en estos años, en los cuales como es su costumbre, no dejó de trabajar jamás.