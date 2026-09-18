A menos de una semana de haber recibido el alta médica, el último domingo, Mirtha Legrand debió ser nuevamente internada en el sanatorio Mater Dei. Luego de haber ingresado a la guardia en las últimas horas, la conductora deberá quedar bajo cuidados médicos.

“La Sra Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, dice el parte médico difundido el día de hoy desde el sanatorio.

Previamente, la diva de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el último parte difundido el domingo 13 por la institución médica.