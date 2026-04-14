Desde la Municipalidad de Gualeguaychú dispusieron el corte total de circulación vehicular sobre la calle Buenos Aires, en el tramo comprendido entre Chalup y Juan Domingo Perón, a partir de la ejecución de una obra de reconstrucción del sistema de desagüe pluvial en el barrio Munilla.

A través de sus canales de prensa oficiales, informaron que “la decisión responde a un agravamiento de las condiciones detectadas en el conducto existente, lo que obligó a modificar el alcance inicial de los trabajos”.

Las tareas habían comenzado la semana pasada con el objetivo de destapar el desagüe entubado que atraviesa la traza. Pero durante la inspección en obra, la cuadrilla de la Dirección de Obras Públicas constató un escenario más complejo: el conducto principal y las cámaras de captación presentan una obstrucción severa producto de la acumulación de sedimentos, residuos y botellas plásticas.

A este cuadro se sumó la presencia de raíces provenientes de los pinos ubicados en la zona, las que bloquean el paso del agua en el sector cercano a la intersección con calle 3 de Febrero.

Ante esta situación, el equipo técnico resolvió avanzar con la demolición de seis metros lineales de pavimento para reemplazar el tramo comprometido mediante la colocación de nuevos caños de 600 milímetros de diámetro, una acción que permitirá restituir la sección hidráulica necesaria para el correcto escurrimiento.

Las condiciones climáticas previstas para la semana, con pronóstico de lluvias intensas, incidieron en la planificación operativa, y por este motivo se definió no cubrir los conductos con broza hasta tanto se estabilice el terreno. De esa manera se evitarán procesos de erosión que puedan generar riesgos. En consecuencia, el corte total del tránsito se mantendrá durante el desarrollo de la obra.

Una vez finalizada la instalación de los nuevos caños y resueltos los inconvenientes detectados, se procederá a la reconstrucción del pavimento, etapa que se ejecutará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Luego de esa instancia será necesario respetar un plazo aproximado de diez días para el fraguado del material.

“La intervención requirió una toma de decisiones inmediata en el lugar, ya que no existían planos ni documentación técnica del sistema original. El desagüe fue ejecutado hace más de quince años, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), lo que generó dificultades al momento de anticipar el estado real de la infraestructura dado que no quedaron planos de los trabajos realizados. Esta falta de información impidió comunicar con anterioridad el alcance del corte y de las tareas”, manifestó el Municipio.

Y aseguró: “La obra adquiere un carácter estratégico para el barrio Munilla, ya que el funcionamiento adecuado del sistema pluvial resulta determinante para evitar anegamientos, preservar la estructura vial y garantizar condiciones de seguridad para los vecinos. La resolución de este tipo de contingencias permite recuperar la capacidad de respuesta del entramado urbano frente a eventos climáticos cada vez más exigentes”.

Trabajos previos en el sistema pluvial de la calle Buenos Aires

La semana pasada, la Municipalidad llevó adelante tareas de saneamiento en la calle Buenos Aires, entre 3 de Febrero y Eva Perón, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de un conducto que había quedado obstruido tras un temporal registrado a comienzos de la semana.

En ese momento, el sistema presentaba una acumulación significativa de sedimentos que habían sido depositados sobre la vereda y que, a partir de las lluvias, ingresaron al conducto principal junto con residuos de distinta índole. Esta situación afectó tanto la traza bajo calzada como las conexiones hacia las cámaras y las bocas de captación, lo que redujo la capacidad de escurrimiento en todo el sector.

Para acceder al punto más comprometido, el equipo técnico debió intervenir la carpeta asfáltica mediante la apertura de un tramo puntual y, en paralelo, se utilizaron tapas de registro existentes para avanzar sobre otros sectores sin nuevas roturas. El operativo combinó tareas manuales con asistencia mecánica mediante retroexcavadora equipada con martillo hidráulico, lo que permitió retirar material consolidado y liberar las conexiones laterales.

El desarrollo de estos trabajos permitió identificar las fallas estructurales que derivaron en la intervención actual, de mayor escala y complejidad.