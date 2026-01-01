Durante la madrugada de este 1° de enero, y en el marco de los festejos por el Año Nuevo, se registraron distintas intervenciones policiales en diversos sectores de la ciudad, las cuales fueron atendidas de manera inmediata por las dependencias y móviles afectados al servicio.

Si bien se produjeron actuaciones vinculadas a hechos aislados, fuentes policiales indicaron que el operativo especial de prevención y seguridad arrojó un balance positivo, con respuestas rápidas ante cada requerimiento, acciones disuasivas y mantenimiento del orden público.

El dispositivo incluyó controles preventivos, patrullajes dinámicos y presencia activa en puntos estratégicos, lo que permitió que la jornada se desarrollara con normalidad y garantizara la seguridad de los vecinos.