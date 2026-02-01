Personal de la Comisaría Segunda debió intervenir anoche en un grave hecho de violencia de género ocurrido en el barrio 20 Viviendas, donde un hombre fue aprehendido tras intentar agredir a su expareja.

El procedimiento se inició cerca de las 21, a partir del llamado de un vecino que alertó sobre una situación de peligro en una vivienda del barrio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 47 años que se encontraba dentro del domicilio y presentaba un fuerte aliento etílico, por lo que fue retirado de la vivienda para resguardar la integridad de la mujer.

Posteriormente, los uniformados entrevistaron a la víctima, de 30 años, quien relató que mantuvo una relación de pareja con el agresor durante más de 14 años y que se encuentran separados desde hace aproximadamente dos años. No obstante, explicó que el hombre continúa residiendo en el domicilio debido a la hija que tienen en común.

Según su testimonio, en los últimos tiempos el sujeto se tornó cada vez más violento y en reiteradas oportunidades intentó agredirla físicamente tanto a ella como a la menor, además de proferir amenazas.

Ante este escenario, se dio inmediata intervención al fiscal de Género en turno, quien dispuso la aprehensión del hombre y su traslado a una dependencia policial. Asimismo, se solicitó la participación de la Comisaría de la Mujer para recepcionar la denuncia correspondiente y brindar contención a la víctima.