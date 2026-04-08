La llegada de las bajas temperaturas vuelve a poner en alerta a las autoridades sanitarias sobre los riesgos de la intoxicación por monóxido de carbono (CO). Según los datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional N° 802, Entre Ríos muestra una curva ascendente en la notificación de este evento, que se produce por la combustión incompleta de materiales como gas, carbón o leña.

El escenario regional

De acuerdo con el informe oficial, la provincia ha experimentado un incremento marcado en su tasa de incidencia. Mientras que en 2022 se registraron 20 casos (tasa de 1,42), para 2025 la cifra ascendió a 75 casos confirmados, elevando la tasa a 5,18 cada 100 mil habitantes. Este valor sitúa a Entre Ríos por encima de la media nacional de 2025, que fue de 4,19.

En el acumulado de las primeras diez semanas de 2026, la provincia ya suma 14 casos, una cifra similar a los 15 registrados en el mismo período del año anterior, lo que confirma la persistencia del riesgo incluso antes del inicio formal del invierno.

El reporte nacional enfatiza la peligrosidad de este gas y el carácter evitable de los accidentes: "El CO es un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante. Su carácter no perceptible por los sentidos lo convierte en un agente de exposición inadvertido, particularmente en contextos domésticos y laborales mal ventilados".

Respecto al origen de las intoxicaciones, el documento señala que "la mayoría de estos eventos se originan en exposiciones no intencionales intradomiciliarias vinculadas al uso inadecuado, desperfectos o falta de mantenimiento de artefactos para calefacción o cocción".

A nivel país, el análisis estadístico muestra que los grupos más vulnerables son los jóvenes. El informe detalla que "el 79% de los casos se concentran en los grupos etarios de 0 a 39 años", con una incidencia particularmente alta en niños de 0 a 9 años.

Prevención y síntomas

El boletín advierte que el 32,1% de los casos con fuente de exposición identificada corresponden a estufas a gas, seguidas por incendios y el uso de cocinas o hornos para calefaccionar.

Para evitar fatalidades —en lo que va de 2026 ya se notificaron 7 fallecidos a nivel nacional—, las autoridades recomiendan: Controlar los artefactos con gasistas matriculados, mantener una ventilación permanente (rejillas u hojas de ventana abiertas), observar que la llama sea siempre de color azul y no utilizar hornallas ni hornos para calentar ambientes.

Ante la presencia de síntomas como cefalea, náuseas, mareos o cansancio injustificado, se debe ventilar el lugar inmediatamente y trasladar a la persona afectada a un centro de salud para la administración de oxígeno.

Fuente: APFDigital