Intrusos reveló por qué Érica Rivas no acompañó al elenco de Casados con Hijos al programa de Susana

Entonces, la ausencia de Érica Rivas en el living de la diva llamó la atención, sobre todo después de la actriz fuera la última en estampar la firma en el contrato. El tema no pasó desapercibido para Jorge Rial, y en Intrusos revelaron la trama del faltazo de la mujer que interpreta a Maria Elena Fuseneco.

“Muchos hablan de que Érica no fue por su cumpleaños, que fue el 1 de diciembre. O también que no fue por un viaje”, comentó Guido Záffora. Luego, continuó: “Ella no quería firmar, tuvo una reunión con Florencia Peña sobre cómo se iba a tratar el feminismo en la obra. Ahora, ¿por qué Erica no fue de Susana? No fue por un viaje ni por su cumpleaños. El tema es que alguien dijo ‘que esta chica no venga’”.

Tras plantear el interrogante, el periodista afirmó: “Susana Giménez dijo ‘no quiero a Érica Rivas en mi living’”. De ahí en más, Rial hizo la conexión de que la razón de la negativa de Susana era por su amistad con Ricardo Darin, a quien Rivas acusó mediáticamente por malos tratos cuando eran compañeros de Escenas de la vida conyugal.

Es que antes de ese episodio, Susana había tenido a Érica Rivas en su programa cuando, junto a Ricardo Darín, habían promocionado las películas Relatos Salvajes y La Cordillera, además de la mencionada Escenas de la Vida Conyugal. Al final, Guido Záffora resumió: "El tema tiene que ver con Ricardo Darín y la amistad eterna que tiene con Susana".