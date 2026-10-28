Las recurrentes inundaciones provocadas por el fenómeno climático El Niño en la región del Litoral alteraron de forma drástica los ecosistemas locales, obligando a numerosas especies a abandonar sus hábitats naturales en busca de refugio.

Entre los animales que con mayor frecuencia se visualizan en zonas urbanas figuran serpientes y yacarés, desplazados por la crecida de los ríos y arroyos. También advierten por la aparición de alacranes.

Pautas de prevención y conducta ante la aparición de reptiles

Frente a la potencial peligrosidad que implica la proximidad de estos animales para los vecinos, las áreas de biodiversidad y defensa civil recuerdan que los ejemplares se encuentran desorientados y actúan por instinto de supervivencia.

Por este motivo, se desaconseja por completo intentar manipularlos, espantarlos o capturarlos por medios propios.

Por su parte, especialistas en fauna silvestre indicaron: "Ante la aparición de una serpiente o un yacaré en zonas habitadas, la regla fundamental es no intervenir de manera directa, mantener una distancia prudencial de seguridad y asegurar el resguardo de las mascotas domésticas para evitar ataques o accidentes".

Asimismo, se sugiere bloquear accesos oscuros o húmedos en los hogares donde estos animales puedan buscar reparo.

Protocolos de aviso y rescate de la fauna afectada

Los organismos provinciales y municipales de protección ambiental reforzaron los operativos de asistencia para responder a los llamados de alerta de la comunidad.

Las tareas se centran en la captura segura de los reptiles para su posterior reubicación en zonas altas y áreas naturales protegidas que no registren anegamientos.

Las autoridades reiteran la importancia de dar aviso inmediato a los números de emergencia local o a los cuarteles de bomberos ante cualquier avistamiento.

La colaboración ciudadana resulta clave para garantizar un manejo adecuado que resguarde tanto la integridad de las personas como la preservación de las especies autóctonas afectadas por la crisis hídrica.

Fuente: Crónica