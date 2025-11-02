Ocurrió durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 18 de la Ruta Provincial 11. Dos autos colisionaron y uno de los conductores, oriundo de Paraná, debió ser trasladado al Hospital San Martín con lesiones leves.

En las primeras horas de la madrugada de este domingo, personal policial de la Comisaría de Aldea Brasilera intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 18.

Según informaron fuentes policiales, dos vehículos participaron del choque: un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 47 años con domicilio en Paraná, y un Fiat Siena que circulaba en sentido contrario, ocupado por dos jóvenes de 21 años, un hombre y una mujer, ambos oriundos de Diamante.

Los primeros indicios señalan que el Volkswagen habría invadido el carril contrario, provocando un impacto lateral con el Siena. Como resultado, el conductor del Gol sufrió lesiones leves y fue trasladado al Hospital San Martín de la capital provincial para su atención médica.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, intervino el personal de Policía Científica de Diamante, que realizó las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Fuente: Ahora.