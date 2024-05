Conforme avanza el otoño y llegan los fríos, surge en todo el país la inquietud de hasta cuándo continuará el histórico brote de la enfermedad transmitida fundamental -pero no exclusivamente- por el mosquito Aedes Aegypti.



Al respecto, la licenciada Silvina Cabrera, una de las especialistas en farmacia y bromatología encargadas de fabricar repelente en Gualeguaychú, explicó a Ahora ElDía que el Aedes Aegypti “está principalmente habituado a zonas cálidas y húmedas, pero se ha demostrado que se adapta fácilmente a distintos rangos de temperatura”. “A temperatura inferior a los 10-15°C, a los mosquitos les cuesta moverse, alimentarse; no pican”, señaló, aclarando que si bien no mueren “su ciclo es más lento”.



“Se necesitan varios días con temperaturas inferiores a 10-15 °C para que la población de mosquitos baje”, precisó Cabrera, y advirtió que sus huevos pueden permanecer “en recipientes con agua hasta que las condiciones climáticas les permitan sobrevivir”.



“El ciclo de reproducción del mosquito con temperaturas cálidas es normalmente de 7 días, y cuando la temperatura desciende por debajo de los 10-15 °C es de 20 o 30. Hoy en día estamos frente a un cambio en el clima y la temporada de infecciones se extendió. Los días cálidos han aumentado, no hemos tenido varios días seguidos con temperaturas bajas para que disminuya su ciclo de vida, de ahí la proliferación de los mosquitos nuevamente", detalló.



De esta forma, solo queda esperar a que los días frescos se den de manera sostenida hasta que el ciclo de vida de los mosquitos disminuya.

