Una delegación de vecinos realizó una visita institucional al complejo del Parque Industrial, donde se desarrolló un intercambio directo con las autoridades municipales sobre la operatoria del sistema y las acciones previstas para el próximo año.



El viernes por la mañana, más de cien personas participaron de una recorrida por la Planta de Asfalto situada en el Parque Industrial, encabezada por el intendente Mauricio Davico. La actividad reunió a integrantes de diversas comisiones vecinales y a periodistas locales, quienes mantuvieron un diálogo con el intendente para conocer detalles del proceso productivo y de los proyectos vinculados a la red vial para 2026.



Davico explicó que, durante el primer tramo de su administración, los recursos se orientaron a resolver dificultades en el suministro de agua potable, especialmente en sectores del sur de la ciudad. “Luego de superar esa urgencia, definimos que esta etapa tenga como meta el asfaltado y la recuperación de calles. Reconocemos el deterioro existente y la necesidad de avanzar con respuestas concretas”, señaló.



El jefe comunal recordó que, desde la reinauguración de la planta hace casi dos meses, se completó el trabajo pendiente con varios consorcios, que también se impulsó un plan de bacheo para reparar los tramos más dañados del casco urbano y se impulsaron mejoras en espacios estratégicos, como el reacondicionamiento del puente Méndez Casariego realizado esta semana.



Durante la recorrida, Davico anticipó que en 2026 se destinarán más de 4.000 millones de pesos para intervenir más de cien calles y para poner en condiciones los boulevares Daneri y Pedro Jurado, cuya obra comenzará a mediados de enero.



Además, informó que el esquema de consorcios quedará sin efecto y será reemplazado por el sistema de Contribución por Mejoras. Con esta modalidad, los frentistas asumirán la mitad del costo total, con pagos que iniciarán una vez finalizado el pavimento y con opción de financiación. “Buscamos cerrar conflictos y avanzar con criterios equitativos”, afirmó.

Acompañaron a Davico, la viceintendenta Julieta Carraza, el subsecretario de Articulación Operativa Benito Bacigalupo, el secretario de Gobierno Manuel Olalde y los concejales Jorge Roko, Juan Pablo Castillo y Raymundo Legaria.



El grupo completó la visita con una explicación técnica del responsable de la planta, Rubén Darío Albornoz, que cuenta con 28 años de trayectoria y fue quien detalló las intervenciones ejecutadas en la estructura trasladada al Parque Industrial y las mejoras aplicadas, entre ellas los filtros de manga que evitan emisiones al ambiente.



Desde el gobierno municipal resaltaron la importancia de contar con “una planta moderna, ubicada en un predio no inundable, con instalaciones seguras y a menor distancia que la antigua localización. Esta configuración permite optimizar tiempos, reducir costos de traslado y asegurar un suministro estable para sostener un plan vial de alcance real para toda la comunidad”.

“Tanto el traslado de la Planta de Asfalto al Parque Industrial como la inversión en maquinaria es una prueba de que con la plata de los impuestos de los vecinos se pueden hacer muchas mejoras para la ciudad. Yo, como Intendente, simplemente estoy aquí para administrar esos recursos de la mejor manera y destinarlos a subsanar demandas que la comunidad reclama desde hace años", finalizó Davico.



El traslado de la Planta de Asfalto

Todas las partes de la Planta de Asfalto Municipal de Gualeguaychú fueron trasladadas por separado en diferentes camiones hasta el lote 36 del PIG, el cual fue cedido por un plazo de 25 años por la Corporación del Desarrollo (Codegu) mediante préstamo gratuito y que en contraprestación la Municipalidad se obliga a realizar la reparación y relleno de baches en las calles que se encuentren en el predio y el mantenimiento de las mismas.



El proceso de desarme tuvo lugar a mediados de junio, en la zona de Palavecino, donde estaba ubicada. Para los trabajos, una empresa privada se encargó de desmantelar la planta en cuatro partes: por un lado, la tolva de carga de áridos; por otro, el horno, la mezcladora y las balanzas; por otra, el contenedor de cemento asfáltico con capacidad de 50.000 litros y un peso de 20 toneladas; y finalmente la cabina de control.



Todos estos componentes fueron emplazados y vueltos a ensamblar en un terreno rectangular ubicado en el PIG cuya dimensión es de 180 metros por 90 metros, con factibilidad de servicios de agua y energía, y cuya actividad ahora consiste en la producción 35 toneladas por hora de mezcla asfáltica en caliente, de tipo estacionaria y de producción discontinua.



La instalación de la nueva Planta de Asfalto representa un avance significativo para la infraestructura de la ciudad, ya que permite una producción más eficiente de asfalto para los proyectos de pavimentación y mantenimiento vial, lo cual se traduce en mejores condiciones de tránsito y seguridad para toda la comunidad.

