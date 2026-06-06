Desde el gobierno local manifestaron que “uno de los desafíos más urgentes” del Ecoparque estuvo vinculado al módulo que se encuentra actualmente en funcionamiento. “Al asumir las nuevas autoridades, se detectaron serias deficiencias. A partir de una intervención sostenida, el equipo municipal logró extender significativamente la vida útil de esta celda sin comprometer los estándares ambientales ni la seguridad del predio”, sostuvieron.

“Actualmente, se transita la etapa final de utilización del módulo vigente, por eso se comenzó a trabajar en la habilitación de una nueva estructura dentro del Ecoparque. La inversión es totalmente afrontada con recursos propios y las tareas se llevarán a cabo con maquinaria también propia. Esta nueva celda asegurará la capacidad operativa de disposición final para los próximos años”, anunciaron.

En paralelo, destacaron que "se continúa desarrollando el trabajo de recuperación y valorización de materiales. Hoy en día, en el Ecoparque se recupera alrededor del 15% de los residuos que ingresan al sistema. Esta tarea se realiza de manera conjunta con la Cooperativa "Eco Gualeguaychú", integrada por 55 trabajadores. Cada material que se logra reciclar e insertar nuevamente en el mercado evita el entierro y prolonga de forma directa la vida útil de las celdas de disposición".

Finalmente, desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron que la educación ambiental sigue siendo la herramienta fundamental para alcanzar mejores resultados colectivos. Por eso, se continúa con las campañas permanentes de concientización a través del Programa de Educación Ambiental (PEA), llevando talleres y actividades a escuelas, instituciones intermedias y diferentes espacios comunitarios de Gualeguaychú