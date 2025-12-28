Este domingo, alrededor de las 11.30, personal policial llevó adelante dos allanamientos y registros domiciliarios simultáneos en el marco de actuaciones judiciales en trámite ante la Fiscalía Auxiliar, a cargo del Dr. Lucas Pascual.

Las medidas fueron dispuestas tras tareas investigativas y la recolección de testimonios, que permitieron establecer que personas involucradas utilizaban redes sociales para promover y convocar encuentros destinados a realizar maniobras peligrosas, como “Willis”, picadas ilegales y “cortes” (explosiones con el caño de escape), principalmente en zonas del puerto y la costanera, generando un serio riesgo para la seguridad pública.

Según se informó, este tipo de publicaciones se intensificaron durante Navidad, cuando se detectó a dos individuos circulando en contramano y a alta velocidad en inmediaciones del hospital, incrementando el peligro tanto para peatones como para conductores.

Puede interesarte

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios de la ciudad, ubicados en calle Avellaneda, cerca del 300, y calle Jujuy, a la altura del 2300.

Como resultado de los operativos, se procedió al secuestro de elementos vinculados a la causa, entre ellos:

Dos motovehículos marca Honda: CG 150 Titan, color blanco, sin dominio colocado y Wave 110S, color blanco, sin dominio colocado

Dos teléfonos celulares: Motorola, color bordo y iPhone 8, color negro

Desde la fuerza indicaron que no se registraron personas aprehendidas durante los allanamientos.