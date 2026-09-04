La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú fue utilizada como lugar de alojamiento para un importante número de personas detenidas durante un operativo desarrollado en distintos puntos de la ciudad y en la Unidad Penal N° 9.

El procedimiento se enmarca en una investigación por presunto narcotráfico que lleva adelante la fiscal Martina Cedrés y contó con la intervención de efectivos de la Unidad de Procedimiento e Investigaciones de la Gendarmería Nacional, con asiento en Concordia, junto a personal de la Policía de Gualeguaychú.

Las actuaciones se llevaron adelante con un marcado hermetismo y, hasta el momento, no trascendió oficialmente cuántas personas fueron detenidas. Entre los lugares allanados se encuentra también la Unidad Penal N° 9, donde se habría identificado a personas vinculadas con la investigación.

Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego y distintos elementos que serían utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes