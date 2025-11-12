Según datos de la Federación Internacional de Asociaciones de Alzheimer y Demencia (ADI, por sus siglas en inglés), se estima que más de 55 millones de personas en el mundo viven con demencia y se prevé que el número de personas afectadas alcance los 139 millones para 2050.

La demencia es un término utilizado para describir diferentes trastornos cerebrales que afectan la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la emoción. Sus primeros síntomas pueden incluir dificultad para realizar tareas, problemas con el lenguaje, pérdida de memoria y cambios en la personalidad.

En el marco de la 20° Reunión Nacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento que se realizó en Córdoba, académicos presentaron el sitio web Labpsi, un recurso de acceso libre y gratuito que propone prácticas para acumular reserva cognitiva y cuidar la salud cerebral.

“Mantener la mente activa y desafiada resulta relevante a lo largo de toda la vida, porque generamos redes neuronales que, si no se usan, se pierden”, afirma Leticia Vivas, integrante del Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT- Universidad Nacional de Mar Del Plata/CONICET) y miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC).

La especialista explica que si bien la edad aumenta el riesgo, la demencia no tiene por qué ser parte normal del envejecimiento. “La prevalencia es un dato, es verdad que hay más gente con posibilidad de tener demencia, pero no necesariamente con los años tiene que aparecer la enfermedad, hay que desterrar ese mito”, subraya.

Lo que propone Labpsi es un laboratorio web interactivo, lúdico y dinámico, con actividades destinadas a la estimulación de diversas funciones cognitivas.

En la actualidad, el sitio lleva diseñados, probados y cargados 117 ejercicios que abarcan varios procesos cognitivos como atención, percepción, memoria, conocimiento semántico, lenguaje, resolución de problemas, juicio y toma de decisiones, gnosias, praxias y cognición social.

Las actividades tienen distintos niveles de complejidad para que puedan ser usadas por personas con y sin deterioro cognitivo, pero también por personas mayores que no tienen problemas cognitivos y buscan ejercitar esas funciones.

El formato web del recurso también resulta útil para las personas que no pueden asistir a espacios de estimulación cognitiva presencial por diversos motivos y también puede servir como complemento para continuar con la estimulación en el domicilio.

“Además de tener uso libre y gratuito, hemos promovido que sea una página web de acceso directo, sin necesidad de loguearse o identificarse, y adaptada a los celulares. Por esta razón, se usa en muchas instituciones no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica”, afirma la neuropsicóloga.



El proyecto se remonta a 2016. Ese año, el equipo docente desarrolló una herramienta para que estudiantes de las cátedras de Teorías del Aprendizaje y Psicología Cognitiva pudieran practicar los conceptos trabajados en clase. Luego, y gracias a un financiamiento internacional, desarrollaron la primera versión digital de la plataforma.

En el 2022, el equipo obtuvo un subsidio del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación dirigido a proyectos de tecnologías para la inclusión social. Esos aportes sirvieron para financiar el rediseño del laboratorio, tomando como base las contribuciones de las personas mayores y sus necesidades.

“Me interesa no solo generar conocimiento teórico, sino también trabajar en su aplicación (…) No imagino un trabajo desde el IPSIBAT en abstracto, sin la sinergia con las personas. La investigación que surge de las necesidades de la comunidad siempre es más gratificante, tiene mayor impacto y se sostiene en el tiempo”, reflexiona Leticia.

Sin embargo, en el difícil contexto que atraviesa la ciencia y particularmente las ciencias sociales en Argentina, resulta necesario sensibilizar sobre la importancia de invertir en investigaciones; para ello, la difusión se convierte en una aliada.

“Dedicamos muchas de horas de trabajo y esfuerzo, y tenemos que asumir la responsabilidad de la divulgación científica. Dar a conocer a la comunidad qué hacemos y el impacto de nuestros avances para que la gente que tiene un familiar con demencia y asiste a talleres sepa que allí se usa una herramienta desarrollada por investigadores e investigadoras locales, del CONICET, que trabajaron duro para lograrla”, reflexiona Vivas.

