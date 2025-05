Los explosivos videos que revelaron un escándalo de presunta corrupción en San Lorenzo siguen generando consecuencias. Así, después de lo que fueron las aclaraciones del presidente del club, Marcelo Moretti, en TyC Sports, su pedido de licencia en su cargo y tras la aparición de un nuevo video que lo vincula al financiamiento de los barrabravas, un fiscal actuó de oficio y decidió abrir una investigación por administración fraudulenta.

El fiscal Maximiliano Vence fue quien actuó de oficio y, según informó TN, decidió abrir una investigación formal para averiguar si hubo administración fraudulenta en San Lorenzo, al mismo tiempo en que también avanza una denuncia en la justicia federal por presunto financiamiento de las barras.

Lo primero, como consecuencia del video en el que se ve a Moretti recibir 25 mil dólares en efectivo en concepto de una presunta coima para fichar a un jugador en las Divisiones Inferiores. En tanto, la segunda parte de la investigación responde a un segundo video, en el que el dirigente admite haber pagado 30 pasajes para que la facción violenta de los hinchas del club viajaran a un partido.

Con respecto a la denuncia por presunto financiamiento de barras, la misma fue presentada por parte del sector opositor a Moretti en el club y cayó sobre la justicia nacional. Según el mismo medio, la misma ya cuenta con una investigación iniciada por otro fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, si bien estaría en su etapa inicial, lo cierto es que se espera que avance en los próximos días.

Mientras tanto, el propio Moretti presentó una autodenuncia que recayó sobre la fiscalía de Maximiliano Vence. Allí, el dirigente pretende esclarecer el hecho al sostener que es víctima de una "cama" y que el dinero que recibió fue una "donación". Una pericia contable permitiría saber si realmente la versión de Moretti es correcta, pero las primeras versiones indican que los libros contables del Ciclón no respaldarían esa afirmación.

Qué dijo Moretti respecto de las acusaciones de corrupción en San Lorenzo

Poco antes de que se confirme que se tomará una licencia hasta tanto se resuelva la situación en la que se ve envuelto, Moretti dialogó en exclusiva con TyC Sports y allí aseguró que está siendo víctima de un chantaje, dado que confirmó que conocía hace tiempo de la existencia del video y que le exigieron dinero para no hacerlo público.

Según trascendió, además, Moretti habría tomado conocimiento del video dado que el mismo fue grabado con unos lentes que poseen una cámara integrada y esos lentes le aparecieron, tiempo después, en su auto, a modo de advertencia.

"Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencias y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vínculo ni nada que ver con este caso. La plata que se vio, apenas la recibí y se fue esta gente, la ingresé a tesorería", aseguró ante las consultas de TyC Sports.

Asimismo, reveló que la persona que le entregó el dinero fue "María José Scottini, dueña de medios de La Plata", quien se habría reunido con el dirigente "para hacer un convenio digital con San Lorenzo". Allí, Moretti sostiene que se enteró que el hijo de Scottini jugaba en el club, pero que el dinero "no es una coima porque entró al club".

Por su parte, Scottini también habló con TyC Sports, respaldó la versión de Moretti y hasta aseguró que tiene planificadas más donaciones para el club: "Estoy muy tranquila porque sé lo que hice, lo que pasó fue lo que declaró Moretti, fue una donación. Es más, hubo una donación más y va a haber una tercera. Es una donación para San Lorenzo".

"Cuando mi hijo llega a jugar a San Lorenzo vi el estado en que se encontraban la canchas y los vestuarios, nos juntamos con gente que somos fanáticos de San Lorenzo, hicimos una donación, hicimos otra para el césped y pronto haremos otra. Tengo pruebas de que fue una donación. Tengo el recibo. En qué la usaron, no sé", agregó.