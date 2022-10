La participante más escandalosa de Gran Hermano 2022, que comenzó su presentación diciendo que le daba "asquito" la bisexualidad, estuvo envuelta en una denuncia por supuesto maltrato infantil.

Al parecer no solo sus pensamientos son retrógrados, sino que además sus comportamientos son violentos. Hace unos días, padres del colegio en el cual ella ejercía como docente de educación física, y ex compañeros de trabajo, la escracharon por maltratar a los menores de edad. Según sus relatos, los insultaba y se burlaba de su rendimiento físico.

En este contexto, un padre, preocupado por esta situación, le mandó un mensaje a uno de los directivos del establecimiento, y ayer lograron tener una conversación, la cual obviamente se filtró. El hombre les escribió en primera instancia pidiéndoles que realicen un comunicado sobre todo lo que se estaba diciendo, ya que estaba preocupado por demás, por la educación y las formas en las que estaban siendo educados sus hijos, quienes concurren a ese establecimiento.

"Considero importante realicen algún comunicado ya que para la tranquilidad de muchos padres es importante tener conocimiento sobre la relación o vínculo. En lo personal siento mucha decepción. Espero consideren el mensaje y analicen tomar alguna medida para llevar tranquilidad a todas las familias", relataba el padre en el mensaje.

Desde el colegio le respondieron que se "inició un riguroso proceso de investigación interno" y le confirmaron la desvinculación de Stewart del colegio desde unos meses antes de que quedara en el reality. "Hola buenas noches. ¿Cómo estás? En primer lugar, muchas gracias por la genuina preocupación por el bien estar de los alumnos, que en definitiva es la prioridad de todos los que hacemos educación desde algún punto", comenzó la respuesta por parte de los directivos.

"Concretamente en cuanto a tu consulta, te cuento que si bien estamos evaluando emitir un comunicado que clarifique todo, podemos anticiparte la realidad de esta situación en particular. Esta profesora no forma parte de la institución desde hace varios meses, antes de su entrada al reality show", continuaron explicándole al padre.

Según los directivos del colegio ni bien se enteraron de esta situación comenzaron con una "investigación" en la cual se determinó la "realidad" de esta situación. "Con todo, cuando surgieron las inquietudes en cuanto a su manejo con los alumnos se inició un riguroso proceso de investigación interna, del cual tenemos dos actos y el registro de inspección del caso del Ministerio de Educación, que arrojó pruebas fehacientes de que ningún alumno fue maltratado. Con su debido proceso concluimos que las acusaciones son falsas".

Por su parte, Pamela, la mamá de la joven acusada, brindó una entrevista en el programa A la Barbarossa, y compartió su postura al respecto: "Se dijeron un montón de cosas horribles, pero es mentira, obviamente. Ella es profesora en un instituto privado y hace poquito que está, arrancó en agosto del año pasado y nunca tuvo una queja", comenzó relatando la mujer.

"Yo también soy profesora y sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas... Es horrible porque el que la conoce, sabe que no es así. A nosotros no nos llegó nada, yo hablé con el instituto y no hubo (denuncias). Recién ahora que está en televisión, salieron a hablar", concluyó la madre de Martina en su defensa.