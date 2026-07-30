El barrio Anacleto Medina Sur de Paraná fue el escenario donde terminó la pesadilla de una joven de 16 años que denunció haber sido secuestrada la noche del miércoles. Luis y Antonia, los vecinos que le brindaron los primeros auxilios tras encontrarla deambulando en la oscuridad, relataron los dramáticos momentos que vivieron cuando la adolescente llegó a su puerta pidiendo ayuda desesperadamente.

El episodio ocurrió pasadas las 22:10, cuando Luis se encontraba esperando la llegada de su hijo que viajaba desde Buenos Aires. Al escuchar golpes en el portón de su vivienda, ubicada cerca de un descampado en la zona de calle Virrey Vértiz, el hombre decidió asomarse. “Veo a una nena que estaba pidiendo ayuda con las manitos, temblaba como una hoja, como un papel“, relató el vecino, quien inmediatamente procedió a abrirle tras percatarse de su estado de completa vulnerabilidad.

Una vez dentro del domicilio, Antonia fue la encargada de contener a la víctima, quien presentaba signos evidentes de haber atravesado una situación violenta. “Le faltaba una zapatilla, le faltaba un buzo, una campera y un chalequito“, detalló la mujer en diálogo con Canal 9 Litoral. Ante el intenso frío y los temblores que sufría la joven, los vecinos le prepararon mates calientes para que entrara en calor y le prestaron un par de zapatillas nuevas para proteger sus pies.

El relato del secuestro y la amenaza

En medio de la angustia, la adolescente logró relatarles a sus salvadores cómo había llegado hasta allí. Según el testimonio de Antonia, la chica manifestó que la habían subido por la fuerza a un auto gris en el que se trasladaban dos hombres vestidos de negro. El método utilizado por los captores fue escalofriante: “Me dijo que un hombre le puso un cuchillo en el cuello y le dijo ‘subite arriba del auto’“, agregó Luis, reproduciendo las palabras de la víctima.

Los delincuentes la habrían arrojado horas más tarde en un descampado cercano a calle Selva de Montiel o cerca de la entrada “donde corren los caballos”. Desde allí, la joven caminó desorientada hasta divisar la luz de la vivienda de los vecinos. Físicamente, la menor presentaba un aspecto despeinado, se quejaba de dolor en una rodilla y manifestó tener un fuerte dolor de cabeza, lo que hizo sospechar a los vecinos sobre un posible golpe.

Tras cargar la batería del celular de la joven, lograron comunicarse con su madre. Paralelamente, los vecinos llamaron al servicio de emergencias 911. Al carecer de movilidad, la madre de la menor fue trasladada hasta la vivienda en un patrullero policial, donde se fundió en un llanto y un sentido abrazo con su hija.

La investigación policial sigue su curso

Por su parte, el jefe Departamental de Policía de Paraná, Hernán Góngora, brindó detalles sobre la intervención de la fuerza de seguridad. El funcionario indicó que el aviso policial se dio alrededor de las 23:15, cuando el vecino de la jurisdicción de Comisaría Novena alertó sobre la situación.

“Cuando llegan al lugar, encuentran a la menor de edad que manifestaba que no se acordaba lo que había pasado momentos antes. Sólo que ella había salido de la localidad de Colonia Avellaneda, se había bajado de un colectivo y había caminado por calle Caputto“, explicó Góngora a Canal 9 Stream.

Al tratarse de un caso que involucra a una menor, Góngora confirmó que se dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno y se activó el protocolo correspondiente, ordenando el traslado de la víctima y su madre a Tribunales para ser examinada por el Médico Forense. El jefe departamental remarcó que al momento de ser encontrada, la adolescente “se encontraba lúcida y dentro de lo normal para dar a conocer la situación”.

Actualmente, el caso se encuentra bajo estricta reserva. “Todo es materia de investigación“, afirmó el jefe policial, destacando que distintas áreas técnicas de la Policía Científica y Criminalística de Entre Ríos se encuentran trabajando para reconstruir las casi dos horas que transcurrieron entre el secuestro y la aparición de la joven.

Fuente: AHORA