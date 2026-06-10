Investigan un presunto fraude al Estado provincial que rondaría los 17 millones de pesos, a través de facturas apócrifas para solicitar subsidios en el marco de la emergencia hídrica. Este miércoles hubo una serie de allanamientos en San José de Feliciano, en los que la Policía secuestró computadoras, teléfonos celulares, documentación de interés para la causa y un arma de fuego.

Dos de los allanamientos se concretaron en un comercio y una vivienda ubicados en la planta urbana de Feliciano, mientras que el restante tuvo lugar en una finca situada sobre la Ruta Provincial 28, a unos cinco kilómetros del ingreso a la ciudad.

Como resultado de las requisas, los investigadores secuestraron tres CPU, una notebook, teléfonos celulares y un revólver calibre .32 con dos cartuchos alojados en su tambor. Además, incautaron facturas, remitos y otra documentación fiscal considerada relevante para el avance de la pesquisa.

La causa se originó a partir de una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos sobre subsidios no reintegrables otorgados por el Estado provincial a productores rurales del norte entrerriano afectados por la emergencia hídrica.

Durante el análisis de la documentación presentada para acceder a esos beneficios, el organismo habría detectado la existencia de facturas apócrifas vinculadas a un mismo proveedor. Las presuntas irregularidades alcanzarían montos cercanos a los 17 millones de pesos, por lo que se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que continúa con la investigación.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Feliciano, con colaboración de efectivos de la División Delitos Económicos de Paraná, en cumplimiento de órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías local.

Fuente: AHORA