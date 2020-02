Investigan irregularidades tras el nacimiento de una beba con dos cabezas

El abogado Oscar Vazquez informó que en la mañana de este lunes 3 de febrero presentó en el Ministerio Público de la Acusación sede Reconquista, un escrito en el que pide al fiscal que designen que se investigue si hubo "mala praxis" o "suplantación de identidad".

El embarazo fue controlado en el Samco de Avellaneda y la cesárea fue en el Hospital Reconquista, el 25 de diciembre de 2019.

El abogado denunciante tiene copia del acta del Hospital que acredita que "el bebé nació vivo", mientras que el director del Hospital dijo que "nació muerto" y también asegura tener el acta correspondiente.

Vázquez tiene dos ecografías en las que no se advierte "ninguna anormalidad"; por lo tanto pide que se investiguen dos posibles delitos: La suplantación de identidad (que sería el cambio de bebé); o bien la Mala Práxis por no haber advertido en ningún momento la malformación. El médico que informó las ecografías es Tocoginecólogo Luis Leopoldo Marechal, quien trabaja en el Samco de Avellaneda, donde la paciente pasó por todos los controles hasta que llegó el momento del parto y la derivaron al Hospital de Reconquista. Señaló que "las ecografías son claras, no se observan dos cabezas".

Una de las medidas de prueba solicitada es cruzar el ADN de la madre y el bebé, clave para saber si el cuerpo recibido corresponde a la denunciante, una madre joven, soltera y con limitaciones, quien ya tiene un hijo de 3 años.

El director médico del Hospital Jorge Fiant, confirmó que el 25 de diciembre de 2019 "nació muerto" un bebé con dos cabezas; y que el caso se mantuvo en "reserva absoluta" por un pedido de la familia. Remarcó que "nació muerto y así consta en la historia clínica que es el documento médico y legal".

Embarazo controlado

Explicó el Dr. Fiant que la paciente llegó derivada del Samco de la ciudad de Avellaneda como un caso "normal" con todos los estudios y controles que corresponden, y con esa información se respetó su deseo de tener un parto natural; y que al no progresar el parto porque el cuerpo no descendía, pasó a ser un parto complicado y se hizo la cesárea donde al extraer el cuerpo ya estaba sin vida y se encontraron que tenía dos cabezas. Sorpresa total porque no había ningún informe que advierta una gestación gemelar siamés. Para Fiant, es la primera vez acá que se sabe de un caso así.

Remarcó el profesional que en el hospital se hizo todo según correspondía por protocolo, que los casos que derivan para parto desde toda la red de salud, como en este caso del Samco de Avellaneda, ya ingresan al trabajo de parto con los estudios pertinentes, con los estudios de obstetricia y de imágenes correspondientes del centro de salud que derivó esa parturienta, que en el Hospital no se repiten las imágenes salvo casos puntuales que así lo requieran. Señaló que el año pasado hubo en el Hospital Regional de Reconquista casi 2.400 nacimientos.

El director médico del Samco de Avellaneda, Fernando Galarza, se reunió este lunes con la jefa de salud en la Región Reconquista, Leira Mansur, quien le indicó que inicie un sumario administrativo al que inmediatamente le dio curso. También se reunió este lunes con el Dr. Marechal, "quien ahora deberá presentar un descargo. Estamos en etapa de recabar la información para elevar al Nodo y a jurídica del Ministerio", informó a Reconquista Hoy.

Galarza confirmó lo dicho por el director del Hospital Reconquista, que la embarazada pasó por todos los controles y hay que confiar en los informes médicos. Marechal trabaja en el Samco de Avellaneda.