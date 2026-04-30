Un bebé de 23 días falleció en la ciudad de Concordia y el hecho es materia de investigación judicial, luego de que ingresara sin vida al Hospital Materno Infantil “Dr. Ramón Carrillo”.

Según lo que se pudo saber, el episodio ocurrió este miércoles 29 de abril al mediodía, cuando la madre del menor solicitó ayuda a personal de la Comisaría Segunda que se encontraba realizando recorridas preventivas.

De acuerdo a la información publicada, la mujer fue asistida en la vía pública, en inmediaciones de calles Saavedra y Feliciano, y trasladada de inmediato junto al bebé hacia el nosocomio. Sin embargo, al momento de ingresar, el menor ya no presentaba signos vitales.

La justicia determinará las causas

Ante lo ocurrido, tomó intervención la fiscal Daniela Montangie, quien dispuso la realización de la autopsia correspondiente con el objetivo de establecer las causas del fallecimiento.

Fuentes judiciales indicaron que los estudios forenses serán determinantes para establecer si se trató de una muerte natural, como un posible caso de muerte súbita, o si existió algún otro factor que haya incidido en el deceso.

Por el momento, se aguardan los resultados de la autopsia, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho. Fuente: Concordia Policiales