“Todas las hipótesis están sobre la mesa”. La Justicia de Paraguay ordenó en las últimas horas las primeras medidas de prueba para determinar de dónde provenía el dinero que trasladaban el senador Edgardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa (34), y con qué fines iba a ser utilizado. La joven cumplía funciones de secretaria, pero en el expediente judicial declaró ser “empresaria”. Es parte de su coartada: ante los fiscales aseguró que el dinero se lo dio una empresa paraguaya denominada GOLDSUR SA. Para probarlo, aportó un documento que la vincularía a esa firma, pudo saber Infobae de fuentes judiciales paraguayas. En principio, se investigará a fondo a esa firma y la ruta del dinero.



En la audiencia de descargo ante los fiscales, horas después del escándalo, Guinsel Costa sostuvo que el dinero se los entregó una persona de la empresa GOLSUR SA en Ciudad del Este. Y que iba a ser utilizado para comprar cosméticos. Pero no dio detalles. “No dijo el nombre de la persona que se lo dio, ni la hora ni el lugar exacto”, aseguró uno de los investigadores ante una consulta puntual de este medio.

La joven -que había sido nombrada en el Senado en febrero de este año- solo aportó “un poder de representación” con la empresa GOLDSUR. El primer objetivo de los fiscales es verificar o refutar esa coartada. “Se pidieron varias medidas para conocer más datos de la empresa”, se limitó a decir una fuente de la Fiscalía.

No es el único dato que genera dudas sobre la coartada del senador y su misteriosa acompañante. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que abrió una investigación preliminar en Argentina, ya determinó que salieron del país el martes pasado cerca de las 21 horas, a través del paso de Puerto Iguazú para ingresar a Brasil. A partir de ese momento hay una ventana de tiempo. Según los registros migratorios a los que accedió Infobae, Kueider ingresó a Paraguay a las 0:16 del miércoles 4.

Los investigadores pedirán las cámaras de seguridad de los pasos fronterizos. Pero también deberían rastrear si el viaje comenzó en la provincia de Entre Ríos. Según pudo saber este medio, las autoridades de esa provincia ya localizaron varias cámaras de seguridad que registraron el paso de la camioneta 4x4 que trasladaba a Kueider y su acompañante. “Las imágenes están a disposición de la Justicia”, se limitó a contestar un funcionario.

En la camioneta, los aduaneros paraguayos encontraron la mochila negra con 211.000 dólares en efectivo, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes.

Kueider rápidamente descargó su responsabilidad sobre la joven. Según sus abogados, Guinsel Costa “hace gestiones” para GOLDSUR SA y “dentro de su ámbito de gestión está la adquisición de mercaderías en Ciudad del Este, como electrónicos, perfumes, cosméticos”.

¿Es creíble que iba a gastar más de 200 mil dólares en perfumes y cosméticos? La coartada está bajo investigación, tanto en Paraguay como en Argentina. Pero hay otras hipótesis sobre la mesa. Una versión, no confirmada por fuentes judiciales, apunta de una posible operación inmobiliaria en un barrio privado muy conocido de Ciudad del Este denominado Paraná Country Club (PCC), que suele estar involucrado en muchos casos policiales y de crimen organizado.

“En Paraguay hay un atractivo para hacer inversiones inmobiliarias”, dijo anoche el fiscal Alcides Giménez Zorrilla en una entrevista con TN.







Los viajes recurrentes del senador Kueider y Guinsel Costa abonan esa teoría. Este año ya habían cruzado la frontera cuatro veces: el 13 de octubre, el 16 y 21 de junio, y el 3 de marzo. En muchos de esos casos, declararon que se iban a alojar en el Hotel Five, un cuatro estrellas ubicado en el centro de Asunción.

“Estamos investigando la ruta del dinero”, confirmó el fiscal Giménez Zorrilla ante una consulta de Infobae. La investigación penal se limitó, en principio, a un plazo de cuatro meses, aunque el Código Procesal de Paraguay prevé hasta seis meses para pedir un sobreseimiento o un procesamiento.

Llamativamente, hasta ahora no se secuestraron los celulares de Kueider ni de su secretaria. Esos aparatos serían una prueba clave para reconstruir las horas previas al escándalo. Por ahora, los investigadores solo analizan pedir las llamadas entrantes y salientes de ambos teléfonos.



La detención de Kueider generó un cimbronazo político en Entre Ríos, que todavía está conmovido por la detención del ex gobernador Sergio Urribarri, y a nivel nacional. El kirchnerismo impulsa ahora una sesión especial para echar al senador que ingresó en la boleta de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Si eso ocurre, asumiría la camporista Stefanía Cora, que responde de manera directa a la ex vice. En respuesta, el Gobierno agita por estas horas una alternativa polémica: pedir la destitución de todos los diputados y senadores que tengan un proceso similar al de Kueider. Entrarían otros legisladores como Máximo Kirchner y Oscar Parrilli. Parece solo una chicana, mucho más después del escándalo de Ficha Limpia.

El senador entrerriano está detenido desde el viernes en un departamento de Asunción. Kueider ocupa el departamento 103 de un edificio denominado “Tierra Alta”, donde tiene control permanente de la Policía local tanto en el pasillo como en los alrededores. El edificio cuenta con quincho, pileta y gimnasio, entre otras cosas, aunque el senador no podría moverse de su departamento.

En Entre Ríos llamó la atención que eligiera ese edificio. “En Colonia hay un barrio privado con ese mismo nombre y siempre se dijo que tenía lotes en ese lugar”, advirtió un dirigente local.





El edificio “Tierra Alta” cuenta con quincho, pileta y gimnasio, entre otras comodidades.

Guinsel Costa también declaró el mismo departamento, según consta en un acta judicial, aunque el abogado de ambos, Ricardo Preda Del Puerto, dejó trascender que alquilaron dos departamentos dentro del mismo complejo.

Para obtener el beneficio del arresto domiciliario, el senador y su secretaria se comprometieron a depositar un total de USD 300 mil. Sin embargo, el dinero será aportado por el abogado. El trámite se demoró más de los previsto. “No me informaron la cuenta del banco donde hay que depositar”, dejó trascender el abogado.

Hasta ahora, Kueider y Guinsel Costa están imputados por “tentativa de contrabando”, pero la acusación puede agravarse en las próximas horas. “Si la empresa para la cual trabajaría esta mujer no tributa también puede haber evasión, y otro delito sobre la mesa es el lavado de dinero”, explicó un abogado penalista paraguayo que sigue el caso de cerca.



La camioneta y una red de empresas

La camioneta 4x4 que utilizaron el senador Kueider y su secretaria para cruzar la frontera con Paraguay abrió una puerta inesperada. El dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, es Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que ahora trabaja “en comisión” en el despacho del senador, tal como reveló Infobae.

El vehículo lo compró en 2021 y se lo cedió al senador y a la joven empleada para que lo usen como si fuera propio. Cinco meses después, casualmente, ganó un premio con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires de $175.000, pudo saber este medio.

Llamativamente, González no tiene otro vehículo a su nombre. Pero hay más. Detrás de González se esconde una red de empresas sospechosas. Una de esas firmas es ICELER SA, dedicada a la explotación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, y de tecnologías de la información (TICs). Al momento de fundar esa empresa, González informó un domicilio en Combate de los Pozos 162, a dos cuadras del Congreso. En el lugar hay un galpón donde se guardan autos del Senado.

Su “socia” minoritaria en esa firma es Adriana Crucitta (59 años), que también figura en los registros comerciales como empleada de la Biblioteca del Congreso desde 1985. “Renuncié hace dos meses”, aseguró.

Fuente: Infobae