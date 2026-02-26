El fiscal a cargo de la causa que investiga el incendio en la planta de residuos de Urdinarrain, Lucas Pascual, brindó detalles sobre los avances en la investigación del siniestro que causó daños superiores a los 400 millones de pesos. La geolocalización de un teléfono celular podría ser clave para determinar responsabilidades.

El voraz incendio que destruyó la planta de tratamiento de residuos de Urdinarrain ocurrió el pasado 4 de febrero.

En dialogo con Radio Cristal, el fiscal confirmó que existen indicios sólidos que apuntan a la presencia de personas en el lugar justo antes del inicio del foco ígneo.

Cámaras y allanamientos

A pesar de que las cámaras de seguridad internas de la planta fueron destruidas por las altas temperaturas, el relevamiento de dispositivos en zonas aledañas, como el Club de Planeadores, permitió identificar un vehículo sospechoso: “Se observa un vehículo determinado y las personas estaban al inicio del foco ígneo. Por la distancia se ven dos siluetas”, explicó el fiscal.

A raíz de este hallazgo, la justicia ordenó un allanamiento en el que se secuestró el rodado, un bidón con olor a combustible y el teléfono celular del propietario.

Una de las mayores incógnitas es si el incendio fue provocado con la intención de causar daño o si fue producto de una negligencia. Sobre esto dijo: “Cambia drásticamente la figura penal”, señaló Pascual.

Mientras que un incendio doloso (intencional) prevé penas de 3 a 10 años de prisión, uno culposo (por negligencia) reduce la mínima a apenas un mes.

No obstante, el fiscal subrayó que las personas presentes no pudieron haber ignorado el inicio del fuego y que un llamado a tiempo a los bomberos habría evitado las pérdidas millonarias.

El futuro de la causa depende ahora de la tecnología. Debido a la falta de un gabinete de informática forense en la jurisdicción local, el teléfono celular secuestrado fue enviado a la ciudad de Paraná para su apertura y análisis. Los investigadores buscan dos datos fundamentales: Geolocalización: Confirmar si el dispositivo estuvo en el radio exacto de la planta al momento del siniestro. Comunicaciones: Revisar llamadas o mensajes.

Fuente: Urdi Digital