Desde la Fiscalía y la Policía se trabaja por estas horas por dar con los autores de varios hechos, perpetrados en una misma jornada, que dejó menos de 10 denuncias asentadas, pero se estima que muchos prefirieron no hacer el trámite y se estima que son más de 12 las víctimas.

Todo ocurrió el domingo 13, dentro del predio ferial en la última jornada de la Expo Rural Gualeguaychú. Los vehículos afectados son en su gran mayoría camionetas y el modus operandi que se utilizó fue el mismo: inhibidores de señal que imposibilitan el cierre automático.

Los investigadores están orientados a que los autores del hecho no serían personas de la ciudad, como ha sucedido en otras oportunidades donde esta metodología se ha repetido en Gualeguaychú. En el lugar trabajó personal de la División Criminalística y levantó rastros y cámaras que están siendo analizadas, pero hasta el momento no se ha aportado demasiada información sobre los resultados.

Con respecto a lo sustraído, de cada uno de los vehículos abiertos sustrajeron elementos como ropa, bolsos, documentación, pero no trascendió que hayan faltado sumas de dinero importantes.