A raíz de una denuncia por presuntas irregularidades con la administraón del pago de adicionales dentro de la Policía de Entre Ríos, se llevó adelante un primer procedimiento judicial de investigación este jueves por la tarde en las oficinas de la División 911 y Videovigilancia en las Cinco Esquinas de Paraná.

Según precisaron fuentes judiciales, el operativo solicitado por el fiscal Gonzalo Badanono no se trató de un allanamiento sino que fue “una orden de presentación de documental”. Participó personal de Fiscalía y desde el área requerida “entregaron prueba documental y digital” vinculada a la causa.

El procedimiento tiene como eje una denuncia reciente formulada por un grupo de policías en actividad, quienes acusaron a funcionarios de la fuerza de una presunta maniobra de malversación de fondos vinculados a los servicios adicionales que cumplen los uniformados.

Según publicó Análisis, los denunciantes solicitaron resguardar sus identidades y reclamaron garantías para evitar posibles represalias dentro de la institución.

La acusación apunta, entre otros, a Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 y Videovigilancia, a quien la denuncia le atribuye un rol central dentro de una supuesta estructura organizada. En la presentación, se sostiene que su nivel de inserción y vínculos institucionales permitirían inferir que los hechos no serían aislados, sino parte de un esquema con capacidad de sostener y eventualmente encubrir la operatoria.

La denuncia, patrocinada por el abogado Rubén Pagliotto, advierte sobre hechos de “extrema gravedad institucional” y menciona posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, coacción, falsedad ideológica y encubrimiento.

Con esta primera medida, la investigación comienza a avanzar con la incorporación de elementos probatorios clave en un caso que podría tener derivaciones de alto impacto dentro de la estructura de seguridad provincial.