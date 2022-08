Autoridades judiciales de Córdoba abrieron una investigación para determinar las causas de la muerte de al menos cinco bebés reportadas entre mayo y junio pasados en el Hospital Materno Neonatal de la capital provincial, un hecho por el que se siguen varias hipótesis, entre ellas las de "mala praxis y homicidio".



Vanesa Cáceres, madre que denunció la muerte de su bebé, afirmó que su embarazo fue normal y así nació su hijo, aunque por lo inexplicable de la causa del fallecimiento decidió acudir a la Justicia.



“El embarazo fue totalmente normal, controlado totalmente. No era embarazo de riesgo, sí una cesárea programada. Mi bebé nació totalmente normal, sano. Y a la hora y media se descompensó”, explicó a radio Mitre de Córdoba.



“Me avisan que fue una arritmia, y entra a hacer paros cardíacos. Empiezan a ponerle drogas para que reaccione su corazón. Después empeoran las cosas. Todo eso en el mismo día, a las horas. Al tercer paro cardíaco ya no pudo continuar”, agregó la mujer. La criatura murió el pasado 18 de marzo y es uno de los primeros casos constatados.

Foto: diario La Voz



Consultada sobre cuál es su sospecha, señaló: “No sabría decirte qué pasó. Me quedé todo este tiempo hasta ahora pensando que había sido algo natural. Y ahora sospecho que no fue nada natural”.



“Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, esto cambia toda la teoría”, añadió la mujer junto con su abogado, Carlos Nayi.

“El denominador común: madres sanas, nacimientos sin complicaciones y, en algunos casos manchas, lesiones cutáneas, como el caso de la señora que perdió su bebé el 5 de junio. Y la no existencia de enfermedades prevalentes”, indicó el penalista.



“O estamos frente a una suma de coincidencias -que es algo que ya está perdiendo fuerza a medida que transcurren las obras-, o lo más grave: un hecho intencional o un claro caso de mala praxis que se transforma en homicidio culposo desde el punto de vista legal”, dijo.

TRES PUNTOS CLAVES

El diario La Voz destaca tres elementos que potencian la hipótesis de hechos intencionales



1-No hubo más casos

Desde mediados de junio -un poco después del último deceso- están de vacaciones -ni suspendidos ni licenciados aún- los empleados que podrían haber estado involucrados en una mala praxis o un hecho intencional, de acuerdo a lo que determinó el sumario. Se trata de 23 integrantes de los equipos, con distintos roles (enfermeros, médicos, personal de limpieza) que trabajaron en los días que ocurrieron los eventos y que pudieron tener acceso a los bebés que fallecieron. Desde que están de vacaciones, no hubo más casos.



“Hemos apartado a 14 agentes, luego a 9 más y seguimos en investigación”, consignó Figueroa. En rigor, estos apartamientos no son suspensiones ni licencias, sino dispensas.



Fuentes de Salud destacaron que no se piensa en responsabilidades colectivas, sino que el número de personas dispensadas es alto porque no se pudo individualizar todavía en quien o quienes tendrían participación en los casos. Y que sí está descartada una responsabilidad institucional. En el hospital Materno Neonatal, estimaron, trabajan más de 800 empleados, de los distintos equipos de salud y de mantenimiento y otras actividades de servicio.



2-Bebés sanos, mamás sanas

Las cinco muertes llamaron la atención porque se trató de cinco bebés sanos, de madres sanas, que se habían realizado controles y habían nacido sin factores de riesgo: ni prematurez, ni bajo peso, ni malformaciones congénitas, que son las principales causas de mortalidad infantil en Córdoba. Lo mismo ocurrió con los casos de bebés que tuvieron complicaciones que no llegaron a la muerte.



“Son bebés que nacieron sanos, sin factores de riesgo, y de un momento a otro tuvieron complicaciones”, relataron en Salud.

Marcela Ýánover, directora de Maternidad e Infancia de la Provincia, advirtió que si bien “es esperable que sucedan muertes de recién nacidos en el Neonatal, porque es donde se derivan los casos de mayor complejidad”, llamó la atención que ocurrieran cinco muertes de recién nacidos sin ninguna causa de riesgo prevalente. “Ninguno de los casos se corresponde con los perfiles que tiene la mortalidad infantil en Córdoba”, destacó Yánover.



En 2021 murieron 288 bebés en Córdoba, 20 menos que un año anterior. La mortalidad infantil se mide, según parámetros internacionales, por tasas. En 2021 fueron 6,5 por cada mil nacidos vivos, cuando en 2020 habían sido 7. Dos de cada tres muertes son neonatales: se dan entre el nacimiento y los 28 días de vida y las principales causas son bajo peso o prematurez (14%), dificultades respiratorias al nacer (7%) y malformaciones cardíacas congénitas (otro 7%).



De las muertes ocurridas en toda la provincia en 2021, el 61 por ciento se correspondió a niños con bajo peso (menos de 2,5 kilos al nacer).





Foto: diario La Voz



La auditoría de Salud hizo estudios de “causa raíz” de los decesos y de las intoxicaciones. Hubo elementos comunes, que por secreto de sumario se decidió no difundir en detalle, pero que podría llevar a suponer que se dio alguna administración farmacológica que alteró los niveles de algunas sustancias en sangre de los niños afectados.



“Al ser casos de madres sanas y niños sanos y advertirse en los distintos estudios que había elementos adversos similares surgió como duda primero y sospecha después la posible irregularidad en la atención sanitaria que nos llevó a tratar de determinar si había responsables”, declaró, midiendo las palabras, Figueroa.

3-Otras explicaciones descartadas

Las autopsias que se hicieron sobre algunos de los recién nacidos que fallecieron mostraron signos de algunas sustancias elevadas en sangre. También se detectaron pinchazos, no compatibles con prácticas habituales. Esto llevó a sospechar, en primer término, de una posible intoxicación con medicamentos en mal estado. A los bebés se les aplica, en las primeras horas de vida, vitamina K y las vacunas BCG y para hepatitis B, entre otros medicamentos. Las drogas que se suministraron en el hospital Materno Neonatal eran parte de un mismo lote que también se administró en otros hospitales como el Florencio Díaz o el Pediátrico del Niño Jesús, porque las compras en Salud están centralizadas. Además, se tomaron muestras de cada lote y no se detectó ningún defecto. Esto llevó a que esta línea haya sido dejada de lado para explicar los decesos.



El sumario interno descarta que esta pueda ser una explicación. También se estudió la posibilidad de efectos adversos de la vacuna anti Covid aplicada a las personas gestantes. Esto también se descartó, no solo porque no hay evidencia científica alguna en el mundo, sino porque también se vacunó a embarazadas en otros centros de salud, sin complicaciones derivadas de esa aplicación.