El Programa Igualar se inscribe dentro del Plan Integral de Abordaje Alimentario que tiene como objetivo proveer un complemento económico a familias en condiciones de vulnerabilidad social, así como también a merenderos y comedores.

En la actualidad, y después de un reempadronamiento realizado por la actual gestión, 1.660 beneficiarios cuentan con la Tarjeta Igualar, la cual todos los meses tiene habilitado un monto determinado de dinero y que, recientemente, recibió un incremento del 66%.

Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano, contó que el aumento del dinero destinado para sostener esta política pública se basa en la “decisión de garantizar la seguridad alimentaria de los que más necesitan”.

A raíz de la actualización de los fondos, el Estado municipal destinó en mayo $51.416.601 al programa. Aunque hay varias categorías de ayuda dentro del mismo, que responden a la situación de vulnerabilidad de las familias, alguien que percibía $22.500 por mes, ahora recibirá $37.000.

“Creemos que es un refuerzo que no viene a solucionar la cuestión alimentaria de la población, pero sí que ayuda. En esta línea, cuando creamos el programa, liberamos la incompatibilidad con algunos beneficios nacionales y provinciales. Hoy, es compatible con pensiones, con la Tarjeta Alimentar, entre otros programas. En la última parte del año seguro volveremos a revisar los montos y es posible que hagamos un aumento más”, adelantó Olano.

Además, señaló que quienes acceden a la ayuda, deben presentar el certificado de alumno regular de los menores que componen la familia y su carnet el carnet de vacunación al día.

¿Dónde y cómo usar el beneficio?



La Tarjeta Igualar está inscripta dentro de un programa que no sólo atiende a la cuestión económica de la situación alimentaria de los ciudadanos, sino que también intenta brindar herramientas educativas al respecto.

De hecho, el aumento del 66% fue anunciado durante la primera capacitación en economía doméstica brindada en el marco de esta política pública: “Hemos instado a los beneficiarios a que asistan a al menos dos capacitaciones anuales donde se les brinda herramientas sobre economía doméstica para que sepan administrar el dinero de la mejor forma posible. También, vamos a incorporar a una nutricionista para que asesore sobre alimentación saludable y qué alternativas económicas puede haber en este sentido”, manifestó Olano.

A raíz de la capacitación, el equipo de Desarrollo Humano realizó una encuesta cara a cara con los beneficiarios que asistieron y pudieron conocer que el 47% utilizar la tarjeta en supermercados: “Una de las personas del suburbio sur nos comentó que nunca había entrado a un supermercado de la ciudad y que, con la tarjeta, fue la primera vez que lo hacía. Es una posibilidad de dar dignidad a los vecinos. Los alimentos ahora tienen una trazabilidad que antes los Puntos Nutrir no tenían, ya que eran los domicilios de una persona que exponía la mercadería del programa junto a los alimentos para perros. Ahora les damos la posibilidad de entrar a un comercio habilitado, ya no hay más sobreprecios y los vecinos pueden elegir en qué gastar el dinero, ya que no sólo pueden comprar alimentos secos, sino también frutas, verduras, carnes y productos de dietéticas”, apuntó Olano.

Sobre esto último, expresó que otro dato que arrojó el relevamiento es que el 75% de las personas manifestó su necesidad de adquirir carnes: “Esto nos permite reforzar la comunicación para que más negocios de este tipo se puedan adherir al programa. Es un trámite muy sencillo que pueden realizar los comerciantes. Es importante aclarar que sólo pueden inscribirse los negocios cuyos propietarios son gualeguaychuenses, para que el dinero quede dentro de la ciudad”.

Desde el Estado no tienen acceso a través de la tarjeta a saber qué alimentos exactos compra la población, pero sí pueden verificar si el dinero es gastado. Sin embargo, con los merenderos y comedores que tienen este beneficio el manejo es diferente, ya que cada uno o dos meses, se les pide la rendición de las compras: “Controlamos que los fondos se gasten en mercadería”, aseguró Olano, quien se mostró muy tajante en términos de contralor del programa y remarcó que, durante el reempadronamiento de las tarjeras, hubo 600 beneficiarios que antes tenían el programa y que no lo renovaron: “Estamos investigando. Las 1.660 personas que tienen la tarjeta han pasado por la Secretaria, las conocemos, han declarado una serie de datos personales y familiares y hemos entablado una relación con ellas. No hay tarjetas fantasmas. Son personas con vulnerabilidad social”.

La semana que viene continuarán con las capacitaciones en el barrio San Francisco y seguirán con el relevamiento cara a cara con el fin de recabar más datos para mejorar las prestaciones.

Por último, Olano adelantó que en las próximas semanas lanzarán un nuevo programa de asistencia alimentaria destinado a reforzar la nutrición de madres con embarazos riesgosos, el cual implicaría “una importante inversión”.