Durante 2025, la Municipalidad de Gualeguaychú ejecutó un plan de transformación tecnológica que supuso el despliegue de decenas de kilómetros de fibra óptica que articulan dependencias, espacios estratégicos y áreas críticas del Estado local. La inversión, que alcanza los 20 millones de pesos, permitió consolidar un sistema de conectividad de alcance integral y ancho de banda ilimitado. Según informó la prensa municipal, todo el trabajo hecho hasta este momento y el que se hará en el futuro se realiza con fondos y personal municipal, sin intervención de empresas privadas relacionadas con el rubro. La instalación de la red ha sido coordinada por la Dirección de Informática y respaldada por la Secretaría de Gobierno y Modernización, y las cuadrillas municipales han estado trabajando durante los últimos ocho meses para poner en marcha el sistema.

Esta infraestructura supone una mejora para el enlace entre el Palacio Municipal y sus dependencias, tales como los Centros de Asistencia Primaria de la Salud, las diferentes Secretarías y Direcciones o el corralón y el stock de Obras Públicas. Lo hace mediante un esquema que habilita el control en tiempo real del funcionamiento administrativo, el destino de los recursos, la carga horaria del personal y los daños que surjan en cualquier punto de la red urbana. De esta manera, todo dato que pueda ser digitalizado hoy en día es controlado y en algunos casos manejado a distancia en tiempo real.

La traza de fibra óptica enlaza el Corsódromo, el Centro de Convenciones, la sede de Obras Sanitarias, la Dirección de Obras Públicas, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el CAPS San Isidro y Alas Desatadas. Además, se encuentra en proceso de conexión el Museo del Carnaval y el predio del ex Frigorífico, lo que amplía el alcance territorial del sistema.

Una de las aplicaciones más destacadas que tendrá esta nueva infraestructura tecnológica es la integración de las cámaras de seguridad de la ciudad bajo la órbita del Centro de Monitoreo. La red de fibra óptica permitirá que las cámaras ubicadas en diferentes puntos de Gualeguaychú estén conectadas a un sistema centralizado que posibilite una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad. En una segunda etapa del proyecto, está previsto que todas las cámaras de la ciudad estén interconectadas, lo que mejorará aún más la capacidad de monitoreo en tiempo real y la gestión de la seguridad en la ciudad.

Según la información proporcionada por el Municipio, este sistema de cámaras permitirá a las autoridades contar con datos instantáneos sobre cualquier tipo de incidente que se reporte, lo que fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias o situaciones de interés público. El acceso en tiempo real a las imágenes y a los datos generados por las cámaras será un recurso valioso tanto para la policía como para los funcionarios municipales encargados de la seguridad y el orden público.

Además de los beneficios operativos para el Municipio, la instalación de la fibra óptica tendrá un impacto directo en la calidad de vida urbana. Así lo señaló el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, quien destacó que este tipo de infraestructura no solo mejora la eficiencia de la administración municipal, sino que también prepara a Gualeguaychú para enfrentar los desafíos de la era digital. “La fibra óptica en el Municipio es una inversión clave en conectividad, modernización y en acceso equitativo a la información”, señaló Olalde. Según el funcionario, este avance no solo optimiza la gestión pública, sino que también mejora la comunicación entre las dependencias gubernamentales y los hogares de la ciudad.

Olalde también destacó que la fibra óptica contribuye a democratizar el acceso a la información, permitiendo a todos los vecinos contar con una conexión más rápida, imágenes sin cortes, y la posibilidad de realizar teletrabajo sin demora. Este tipo de acceso instantáneo a la información también mejorará la experiencia de los ciudadanos al interactuar con los servicios municipales, facilitando trámites y reduciendo los tiempos de espera.

Por su parte, el director de Informática, Ismael Ferrari, explicó que la fibra óptica constituye la base fundamental para cualquier expansión digital futura en el Municipio. "Este sistema de conectividad permitirá que, en el futuro, el Estado pueda integrar de manera completa todas las dependencias municipales en tiempo real. No solo estamos hablando de cámaras de seguridad, sino también de integrar los servicios y las gestiones que se realizan en cada área del Municipio”, indicó.

Asimismo, Ferrari destacó que la capacidad de la fibra óptica para transmitir grandes volúmenes de información de manera rápida y segura facilitará la implementación de soluciones inteligentes en la gestión pública, como la gestión de tráfico y la optimización de recursos urbanos.