La Municipalidad de Gualeguaychú lanzó una invitación a abierta a la comunidad a participar del Gran Pericón Nacional que se realizará en el marco de los festejos por el 25 de Mayo. La iniciativa está dirigida a personas mayores de 60 años, interesadas en participar de esta expresión cultural tradicional.

“La propuesta tiene como objetivo generar espacios de encuentro, recreación e integración, promoviendo el envejecimiento activo y el fortalecimiento de vínculos comunitarios a través de la danza y las tradiciones populares. En este sentido, el Pericón Nacional constituye una manifestación representativa de la identidad cultural argentina y una oportunidad para compartir en comunidad”, destacaron desde el Área de Adultos Mayores.

En ese sentido, informaron que las inscripciones estarán abiertas desde el 8 de abril hasta el 12 de mayo. Los interesados deberán acercarse de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 h, a la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Luis N. Palma 691.

“Para más información, se encuentra disponible el teléfono 3446 324593, donde se brindará asesoramiento sobre la propuesta y los requisitos para participar”, agregaron.