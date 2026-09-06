Durante septiembre, el Museo de la Memoria Popular, ubicado en Casa De Deken, lleva adelante la propuesta “Paseo del Estudiante: Memorias Compartidas”, una convocatoria destinada a reunir fotografías que permitan reconstruir distintas etapas de una de las celebraciones tradicionales de los estudiantes de la ciudad.

Los Paseos del Estudiante en Gualeguaychú se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando alumnos de diferentes instituciones comenzaron a organizar encuentros recreativos para celebrar su día. Las jornadas incluían actividades deportivas, juegos, comidas compartidas y espacios de encuentro que, con el paso de los años, se consolidaron como una tradición local.





Con el tiempo, la celebración fue incorporando nuevas dinámicas y escenarios, aunque mantuvo su carácter de encuentro entre estudiantes. Estas experiencias también se vincularon posteriormente con otras expresiones de la vida estudiantil local, entre ellas las carrozas, que comenzaron a desarrollarse hacia fines de la década de 1950.

En este marco, la convocatoria busca reunir fotografías impresas o digitales de los tradicionales paseos realizados hasta 2010 para conformar una muestra que permita recorrer diferentes épocas y recuperar las experiencias vinculadas con esta celebración.

Según informaron desde el Museo de la Memoria Popular, “las imágenes podrán estar acompañadas por una breve reseña con información sobre el año, el lugar, las personas que aparecen o algún recuerdo asociado a la escena, con el propósito de aportar contexto y enriquecer el valor testimonial del material”.

También indicaron que los interesados pueden acercar las fotografías al Museo de la Memoria Popular, en Casa De Deken, 25 de Mayo 734, o enviarlas a los teléfonos 3446 571227 y 3446 664799, hasta el 20 de septiembre. Las fotografías impresas serán digitalizadas por el equipo del museo y posteriormente devueltas a sus propietarios.

La recepción se realiza de lunes a viernes de 7 a 13 h; los miércoles, jueves y viernes también de 14 a 17 h; y los sábados y domingos de 10 a 13 y de 17 a 20 h.