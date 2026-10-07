En el marco del aniversario de Gualeguaychú, que el próximo 18 de octubre cumplirá 243 años, la Dirección de Cultura, a través de los museos , invita a las comunidades educativas a sumarse a Red Postal, una propuesta del Programa Municipal de Educación Patrimonial que conecta escuelas y museos mediante imágenes, palabras e historias compartidas.

La iniciativa recupera el arte postal, una práctica artística que utiliza el correo para compartir creaciones y establecer una comunicación libre y participativa. La participación se centrará en la realización de postales en el aula, utilizando dibujo, collage, escritura y otras técnicas gráficas. El programa facilitará un modelo de tarjeta postal y estampillas vinculadas con los museos locales. Cada producción incluirá una imagen, un breve mensaje, su destinatario y los datos de la institución educativa.



Las instituciones interesadas deberán comunicarse al 3446 - 501180 con la Lic. en Artes Marianela Muñoz, docente del Museo Casa Natal de Fray Mocho y responsable del programa, para recibir los materiales y coordinar su participación. En ese intercambio se acordarán las modalidades de entrega y circulación de las postales y las posibles actividades complementarias.