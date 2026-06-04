En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, desde la Municipalidad de Gualeguaychú lanzaron una invitación a toda la comunidad a participar de una serie de propuestas gratuitas destinadas a promover el conocimiento, la educación ambiental y la valoración de nuestro patrimonio natural. La agenda se extenderá durante todo el mes con actividades en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Cronograma de actividades

- Viernes 5 de junio (10 h): charla sobre el “Tordo Amarillo”, ave emblema de Gualeguaychú, en el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural "La Delfina". Un encuentro para conocer la biología, amenazas y conservación de esta especie local.

- Sábado 6 de junio (15 h): visita guiada en la Reserva Natural "Las Piedras". Recorrido interpretativo para descubrir la biodiversidad del área protegida y el trabajo de conservación que allí se realiza.

- Viernes 12 de junio (10 h): capacitación sobre serpientes venenosas en el Centro de Interpretación "La Delfina", para aprender a reconocer especies de importancia médica, su rol ecológico y medidas de prevención.

- Martes 16 de junio (9 h): charla y visita guiada al Ecoparque. El punto de encuentro será en la oficina de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria (ubicada en el Ex Frigorífico) e incluye el traslado gratuito hacia el predio. La propuesta busca concientizar sobre la importancia de la separación de residuos en origen y el rol estratégico del Ecoparque en la gestión integral.

- Viernes 19 de junio (17 h): taller de iniciación a la observación de aves en "La Delfina". La actividad teórica requiere inscripción previa a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV81GR8NmcrDASyk1duX07s5_ZgMTTl29AUFrhpGxf3Np_kw/viewform

- Sábado 20 de junio (8 h): Salida práctica de observación de aves para aplicar en el campo los conocimientos adquiridos en el taller. Lugar a confirmar.

- Viernes 26 de junio (9 a 17 h): se llevará adelante la tercera edición de “Ambientalmente” en los Galpones del Puerto. Se trata de una gran jornada de educación ambiental dirigida a estudiantes de todos los niveles educativos y al público en general, que contará con propuestas participativas, talleres, exposiciones y actividades de sensibilización. Las instituciones educativas que deseen formar parte de la jornada deben comunicarse previamente al teléfono 3446 53-8979 (PEA), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 h.

Cronograma de actividades

- Viernes 5 de junio (10 h): charla sobre el “Tordo Amarillo”, ave emblema de Gualeguaychú, en el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural "La Delfina". Un encuentro para conocer la biología, amenazas y conservación de esta especie local.

- Sábado 6 de junio (15 h): visita guiada en la Reserva Natural "Las Piedras". Recorrido interpretativo para descubrir la biodiversidad del área protegida y el trabajo de conservación que allí se realiza.

- Viernes 12 de junio (10 h): capacitación sobre serpientes venenosas en el Centro de Interpretación "La Delfina", para aprender a reconocer especies de importancia médica, su rol ecológico y medidas de prevención.

- Martes 16 de junio (9 h): charla y visita guiada al Ecoparque. El punto de encuentro será en la oficina de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria (ubicada en el Ex Frigorífico) e incluye el traslado gratuito hacia el predio. La propuesta busca concientizar sobre la importancia de la separación de residuos en origen y el rol estratégico del Ecoparque en la gestión integral.

- Viernes 19 de junio (17 h): taller de iniciación a la observación de aves en "La Delfina". La actividad teórica requiere inscripción previa a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV81GR8NmcrDASyk1duX07s5_ZgMTTl29AUFrhpGxf3Np_kw/viewform

- Sábado 20 de junio (8 h): Salida práctica de observación de aves para aplicar en el campo los conocimientos adquiridos en el taller. Lugar a confirmar.

- Viernes 26 de junio (9 a 17 h): se llevará adelante la tercera edición de “Ambientalmente” en los Galpones del Puerto. Se trata de una gran jornada de educación ambiental dirigida a estudiantes de todos los niveles educativos y al público en general, que contará con propuestas participativas, talleres, exposiciones y actividades de sensibilización. Las instituciones educativas que deseen formar parte de la jornada deben comunicarse previamente al teléfono 3446 53-8979 (PEA), de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 h.