El grupo de teatro MAAM-MACCELG, bajo la dirección de Carina María Alejandra González, presentará la obra “Resplandece el sol aún en la oscuridad” el próximo sábado 3 de octubre, a las 20.30 hs, en el Teatro del Puerto.

La función está dirigida especialmente a estudiantes. Desde la organización invitaron a la comunidad de la institución a participar de esta propuesta teatral.

Esta obra aborda, desde una mirada crítica y reflexiva, una problemática sensible: el abuso de poder en situaciones de estafas familiares, especialmente hacia personas vulnerables, como adultos mayores o familias sin recursos. Aunque no se trata de un fenómeno reciente, en los últimos años se ha visto favorecido por el uso de tecnologías y vías de comunicación digital. La obra se inscribe en una línea que caracteriza al grupo, que busca dar voz a realidades que merecen ser escuchadas.