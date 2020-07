Invitan a una charla virtual sobre los problemas y las respuestas de la ciencia global y local

Invitado por el Hospital, los CAPS y CIC de la Municipalidad, el Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria (COES) Gualeguaychú, el Colegio Médico, la Facultad de Bromatología de la UNER y el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Romanowski abordará su visión sobre los problemas y las respuestas de la ciencia global y local en el marco de la pandemia.

Romanowski se desempeñó como Profesor Titular e Investigador Superior en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM) dependiente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). También fue profesor titular de Genética Molecular en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Dedicó 45 años de su carrera a la docencia universitaria en forma ininterrumpida desempañando cargos desde Ayudante Alumno hasta Profesor Titular (en esta última categoría desde 1992).

Luego de obtener la jubilación a fines de 2017, continúa formando recursos humanos y desarrollando tareas de investigación científica en forma activa como investigador superior contratado (ad honorem, CONICET) en la Facultad de Ciencias Exactas.

Se graduó en Bioquímica (1975) y obtuvo el grado académico de Doctor en Ciencias Bioquímicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP (1981). Fue becario posdoctoral e investigador visitante en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Sus investigaciones incluyen aspectos básicos y aplicados de la biología molecular de arenavirus y baculovirus, documentados en numerosas contribuciones en publicaciones científicas con referato internacional y en capítulos de libros.

En 1991, el profesor Romanowski promovió junto con los profesores G. Favelukes y O. Grau la creación del Instituto de Bioquímica y Biología Molecular (IBBM) y ejerció más adelante su dirección durante 12 años. Actualmente, el IBBM -con el nombre de Instituto de Biotecnología y Biología Molecular- integra el sistema de Unidades Ejecutoras con doble dependencia institucional UNLP-CONICET y Romanowski se encuentra a cargo de la vicedirección.

Ha sido Jefe del Departamento de Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP en dos períodos y, en la UNQ, organizó e implementó la primera carrera de Licenciatura en Biotecnología aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación. Es miembro de varias sociedades científicas y miembro vitalicio de la American Society for Virology (ASV). También participó en comités editoriales y ejecutivos de diferentes sociedades locales e internacionales [Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Virología (SAV, AAM), Sociedad Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular (SAIB), International Committee for the Taxonomy of Viruses (ICTV), Executive Board of the International Union of Microbiological Societies (IUMS), Board of Directors of the Global Virus Network (GVN), Biochemistry and Molecular Biology Education Editorial Board, Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, etc.]. Es Académico Consulto de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica.

Por otra parte, se desempeña en comités asesores académicos (UNLP, UBA) y ha sido convocado en numerosas ocasiones tanto en carácter de evaluador externo como para integrar comisiones en CONICET, MinCyT, FONCyT, CONEAU (SPU), Ministerio de Salud y otras instituciones del país y del extranjero. Además de una continuada labor en docencia universitaria de grado y posgrado, su actividad en formación de recursos humanos incluye la dirección de 22 tesis doctorales (3 codirecciones), 2 tesis de maestría (1 codirección) y 7 tesinas de grado finalizadas y aprobadas. En la actualidad dirige 3 tesis doctorales, un becario posdoctoral y dos investigadores asistentes.