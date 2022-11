El vicegobernador de Formosa, Eber Solis, tuvo el peor asado de su vida el jueves pasado en la localidad de El Chorro, cuando decenas de personas irrumpieron en el lugar y se llevaron la carne y las achuras ante la mirada atónita de los asadores y los organizadores.

El insólito robo durate un almuerzo al que Solis había sido invitado por una ganadera encargada de llevar adelante un remate de hacienda. La venta había sido exitosa -se comercializaron unos 700 vacunos- y el ambiente era alegre, pero todo cambió en segundos cuando decenas de personas aparecieron en el lugar y se fueron directamente hacia las parrillas.

Formosa: Le prepararon un asado al Vicegobernador pero un grupo numeroso de aborígenes se robaron la carne y las achuras que estaban haciendo a las brasas minutos antes del evento y escaparon con la carne y los chorizos al monte pic.twitter.com/o7GlMXwkOx — Mavica (@mavica81) October 31, 2022

Un video muestra cómo, con tenedores, cuchillos, platos y recipientes de plástico en las manos, “limpiaron” toda la carne, los chorizos y las morcillas. Otros, menos protocolares, directamente agarraron la comida con las manos y se escabulleron hacia el monte.

Los organizadores avisaron del saqueo a la Policía, pero nada pudieron hacer los agentes ante la rápida huida de los delincuentes.

Finalmente, ante la ausencia de carne asada, los presentes tuvieron que improvisar y el vicegobernador terminó comiendo guiso.

Medios locales indicaron que los ladrones eran en realidad aborígenes de la zona que habrían reaccionado de esta manera por no haber sido invitados a la celebración. No obstante, no hubo detenidos ni, por el momento, acusados por el insólito robo.