Iosper acordó la continuidad de los Maestros de Apoyo: preocupación entre los padres

A fines de la semana pasada, un grupo de organizaciones nucleadas en Red Entrerriana de Neurodiversidad (REN) se manifestaron contra la Resolución 2044/19 del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) y exigieron su “pronta revocación”.

La medida cuestionada es del 22 de octubre y desliga a la obra social estatal de la prestación de Módulo de Maestro de Apoyo a la Inclusión Escolar. “Al negar esta cobertura, el Iosper incurre en un acto ilegítimo, desconociendo la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 26061 - año 2005), así como también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina suscribió en 2007 y ratificó en 2008 dotándola de jerarquía constitucional por Ley 26378, adhiriendo Entre Ríos mediante Ley Nº 9891. Esta última Convención establece la obligación de garantizar la rehabilitación, la educación y la promoción de la inserción de las personas con discapacidad”, expresaron oportunamente desde el REN.

Y aludieron a la Ley Nacional 24.901, de “Prestaciones por discapacidad”. La cual “determina que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir las prestaciones necesarias para garantizar su bienestar y su inclusión, y que son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga las que están obligadas a brindarlas, según indicación del médico interviniente”.

En esta línea, el documento firmado por asociaciones y ONGs entrerrianas cuestionó: “La prestación que Iosper pretende negar a partir de diciembre se encuentra registrada en el nomenclador nacional de salud, motivo por el cual es a Iosper a quien le corresponde dicha cobertura. Estas prestaciones educativas incluyen la escolaridad, apoyos para acceder, permanecer y transitar la escuela común en igualdad de oportunidades y con los apoyos y medios necesarios para que cada persona alcance el máximo de su potencial, reduciéndose así las barreras que impiden el cumplimiento efectivo del derecho a una misma educación común”.

Marcha atrás y emergencia

Este lunes trascendió desde el Ministerio de Economía de la provincia el “principio de acuerdo” firmado por su titular, Hugo Ballay, y el presidente del Iosper, Fernando Cañete, mediante el cual la obras social se comprometió a seguir brindando el servicio de Maestro Orientador Integrador (MOI) y a dejar sin efecto la Resolución 2044/19. A cambio, el Ejecutivo establecería un “mecanismos de recupero en 2020”.

A este acuerdo se llegó en una reunión que sostuvieron para analizar aspectos relacionados al funcionamiento del MOI, luego que el Directorio de la obra social emitiera una resolución estableciendo la responsabilidad del Consejo General de Educación (CGE) sobre ese servicio, como establece la Ley Provincial de Educación.

Conocida esta noticia, el grupo TGD Padres TEA Gualeguaychú realizó una reunión con el abogado Juan Ignacio Weimberg, quien los asesoró para poder acordar los pasos a seguir. Tras la misma, desde el grupo de padres de niños con algún tipo de trastorno general del desarrollo expresaron a ElDía su “preocupación” porque “el acuerdo con el Ejecutivo puede ser un antecedente peligroso”, ya que “las otras obras sociales, que hoy sí cumplen con la prestación, el día de mañana pueden reclamarle al Estado el mismo recupero que Iosper”.

Además, aclararon que el MOI es un cargo de Educación, pero “nosotros pedimos que se respete la prestación de apoyo que está en el nomenclador nacional de salud, y que es otra cosa”. Ahora, los padres buscan juntar firmas para visibilizar esta situación y no descartan acciones legales en caso que no se respeten sus derechos.

¿Qué hace un mastro/a de apoyo?

“La función de la maestra de apoyo es, por ejemplo, organizar la actividad de los chicos, acompañarlos, es una apoyo a la inclusión. En los casos de los chicos con TEA –Trastorno del Espectro Autista– o algún trastorno en la comunicación, tienen que mediar para que puedan jugar con los compañeros, participar en los recreos, darles facilitadores o claves de acceso”, explicaron los padres.

“Al chico que no ve, no se le sacaría el bastón cuando entra al aula; al que no escucha, no se le sacaría el audífono. En el caso de quien tiene alguna dificultad para comunicarse o para entender las consignas ¿le van a sacar el maestro?”, se preguntaron.