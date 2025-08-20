La Subsecretaría de Salud impulsa un operativo de vacunación territorial con el objetivo de acercar la salud a cada hogar. El martes 26 de agosto, desde las 10 horas, equipos sanitarios recorrerán casa por casa en la zona de Munilla para que tanto niños como adultos completen su calendario de vacunación. La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día del Vacunador.

Esta estrategia busca reducir las barreras de acceso y facilitar la protección de la comunidad frente a enfermedades prevenibles. De este modo, se asegura que todas las familias tengan la posibilidad de recibir sus dosis en un espacio cercano, sin necesidad de trasladarse.

Se recuerda a los vecinos la importancia de contar con el carnet de vacunación al momento de la visita, ya que este documento permite verificar las dosis aplicadas y registrar las nuevas vacunas. El operativo incluye todas las vacunas contempladas en el calendario oficial, de manera gratuita y segura.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que “la vacunación es una herramienta fundamental para cuidar la salud individual y colectiva. Además, remarcaron que este operativo representa un reconocimiento al trabajo cotidiano de los vacunadores, cuya tarea es esencial para la salud pública. La actividad refuerza la política municipal de promoción y prevención de la salud, garantizando que toda la población, sin importar la edad, pueda acceder a este derecho fundamental. Asimismo, se recuerda que la vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a su entorno, contribuyendo al cuidado de toda la ciudad”.