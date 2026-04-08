El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos por un período de dos semanas, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El comunicado, que fue publicado por la agencia de noticias Mehr, establece una pausa en las hostilidades con el objetivo de avanzar en negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz más amplio, además de la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

Asimismo, señalaron que dicho acuerdo tuvo la aprobación del nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei: "Se decidió al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”, afirmó el Consejo Supremo.

"Esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades" cuando las negociaciones hayan concluido con éxito.

Además, el acuerdo provisorio de alto el fuego que anunció esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es una victoria para Irán", ya que obligó a Washington a aceptar su plan de diez puntos, que incluye el levantamiento de sanciones y la aceptación de su plan nuclear.

En tanto el primer ministro de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo en un mensaje en X que “Si cesan los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”.

"Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas", concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas