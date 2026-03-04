Según el reporte, su elección fue decidida bajo presión del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la organización militar más grande del país.

De confirmarse la designación, se trataría de una virtual sucesión dinástica. Mojtaba Jamenei se convertiría en el tercer líder supremo de la Revolución Islámica después del fundador de la República en 1979, Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989 y reemplazado por Alí Jamenei, asesinado el sábado en una ola de ataques estadounidenses e israelíes que dio inicio al actual conflicto.

“Si fue designado bajo presión de la Guardia Revolucionaria es un duro. No es un reformista ni alguien que podría encaminar a Irán hacia una apertura”, dijo a TN el analista internacional Juan Negri.

Para el especialista, “es una especie de operador muy influyente de la estructura de poder, un coordinador informal. Sus credenciales religiosas no son muy prestigiosas, pero obviamente tenía un acceso privilegiado a su padre y desde allí construyó mucho poder".

Qué poder maneja Mojtaba Jamenei

Mojtaba era un personaje central en el búnker de su padre. Si bien oficialmente no tenía ningún cargo oficial y pocas veces apareció en público o dio discursos masivos, se lo venía mencionando como posible sucesor del máximo líder iraní desde algunos años.

Mojtaba es conocido por haber actuado como nexo entre las distintas facciones internas conservadoras en el poder en Irán.

“Mojtaba y la red que lo rodea han estado dirigiendo el espectáculo durante las últimas dos décadas”, dijo recientemente Hamidreza Azizi, experto en Irán del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad, citado en un informe de The Wall Street Journal.

Sus detractores sostienen que es un personaje poderoso en las sombras.

Mojtaba, de 55 años, nació en 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad. Es el segundo hijo de Jamenei. Luchó en la guerra Irán-Irak de los años 80 y se convirtió en un clérigo chiíta de menor jerarquía, pero con una gran influencia en la Guardia Revolucionaria. Además, mantiene un fuerte peso en el aparato político y de seguridad del país.

Incluso, la oposición lo señaló como el responsable de la represión de las protestas contra un fraude denunciado en las elecciones de 2009 y de liderar un grupo paramilitar denominado Basij, subordinado a la Guardia Revolucionaria. Esta facción voluntaria y represiva se encarga fundamentalmente de atacar a disidentes y controlar protestas populares como las que sacudieron al país en las últimas semanas y que dejaron miles de muertos, publicó TN.

Su designación no es una sorpresa para los analistas. Ya a fines de 2024, un informe en The New York Times e Irán Internacional señaló que Mojtaba había sido designado sucesor de su padre como líder supremo durante una reunión secreta de la Asamblea de Expertos, un cuerpo deliberativo de 88 clérigos encargado de elegir a la autoridad máxima del país.

Tras la muerte de su padre, Mojtaba Jamenei será el encargado de liderar el país en el momento más dramático de la historia de la República Islámica, bajo “amenaza existencial” tras la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.