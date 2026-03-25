Irán revisó el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente al considerarlo “excesivo y desconectado de las realidades en el campo de batalla”, informó el miércoles la cadena estatal iraní Press TV, a la vez que contrapropuso cinco condiciones.

Irán insiste en que la guerra terminará solo en sus términos y de acuerdo con su cronograma, informó Press TV citando a un alto funcionario político‑de seguridad familiarizado con el asunto.

“Irán pondrá fin a la guerra cuando decida hacerlo y cuando se cumplan sus condiciones”, dijo el funcionario. Agregó que Irán está decidido a continuar la defensa y a asestar “fuertes golpes a los enemigos” hasta que se cumplan sus demandas.

Según el funcionario, Irán ve el plan propuesto por Estados Unidos, “entregado por un intermediario regional amigo”, como un plan para intensificar las tensiones.

El funcionario enumeró las cinco condiciones de Irán para poner fin a la guerra: un cese completo de la agresión y los asesinatos por parte de Estados Unidos e Israel; mecanismos garantizados para prevenir futuros ataques; pago garantizado y claramente definido de los daños de guerra; detener la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia involucrados en Asia Occidental; y reconocer el derecho soberano de Irán sobre el estrecho de Ormuz.

Al comentar el plan estadounidense el miércoles, Elias Hazrati, jefe del consejo de información del gobierno iraní, dijo: “El enemigo, de hecho, ha enumerado sus deseos inalcanzables”, según la agencia oficial de noticias IRNA.

Estos acontecimientos se produjeron después de que Washington supuestamente entregara a Irán un plan de 15 puntos para un acuerdo de alto el fuego de un mes, a través de intermediarios de Pakistán.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y varias otras ciudades iraníes, matando al entonces líder supremo de Irán, Ali Khamenei, junto con altos mandos militares y civiles. Irán respondió lanzando oleadas de ataques con misiles y drones contra bases y activos israelíes y estadounidenses en Oriente Medio.